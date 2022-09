Quali sono le 5 migliori cover iPhone 14 di cui dotarsi per mantenere protetto da urti e cadute il proprio nuovo smartphone Apple? Il melafonino standard di nuova generazione è stato appena commercializzato e saranno in molti a volersi dotare di una custodia protettiva per un dispositivo che, va ricordato, ha un prezzo di partenza di 1029 euro. La scelta è ampia, da soluzioni davvero economiche a quelle abbastanza note del brand Spigen, fino ad arrivare alla proposta MagSafe Apple.

Cover Ringke

La prima tra le migliori cover iPhone 14 è anche la più economica (il suo costo attuale non arriva neanche a 9 euro). La soluzione Ringke è trasparente e dunque non nasconde il design del dispositivo. Il pannello posteriore è di policarbonato mentre i bordi laterali in qualità di paraurti sono in TPU. La soluzione presenta dei fori su ciascun lato del dispositivo, utili per l’utilizzo di accessori come cinturini, cordini da polso e ciondoli per telefono. Il produttore assicura il supporto per la ricarica wireless.

Ringke Fusion Compatibile con Cover iPhone 14 (6.1''), Custodia... Proteggi il tuo iPhone 14 (6.1'') in una custodia trasparente dal...

La resistente custodia ibrida realizzata con pannello posteriore...

Cover JETech

La seconda cover dell’attuale guida pensata per i nuovi iPhone 14 è quella JETech. Il costo della soluzione resta estremamente contenuto e non supera i 10 euro. Anche in questo caso, si parla di una custodia totalmente trasparente (in materiale anti-ingiallimento) con retro in policarbonato e cornici in TPU. Queste ultime sono abbastanza spesse e pure rialzate rispetto ai canoni standard (1,2 mm di contro ai canonici 0,5 mm). Questa specifica dovrebbe garantire una protezione maggiore per il dispositivo. Infine, pure per la presente alternativa è garantito il supporto alla ricarica wireless.

Cover ESR

La terza delle migliori cover iPhone 14 è quella del marchio ESR, un po’ più costosa delle precedenti ossia con un valore commerciale di circa 18 euro. Per questa spesa, il primo punto a favore della soluzione è l’aggancio magnetico più forte (fino a una tenuta di 1.5 kg) per la ricarica wireless con qualsiasi accessorio HaloLock o MagSafe. Il produttore promette una protezione militare del dispositivo grazie ai bordi più alti della custodia: il retro invece è in acrilico cristallino che restituisce un’aspetto molto elegante al melafonino, oltre che proteggerlo da graffi e cadute.



Cover Spigen

In questa guida non poteva di certo mancare una soluzione Spigen. Tra le più economiche ma, allo stesso tempo funzionale, c’è quella denominata Liquid Air al costo di circa 15 euro. La custodia è estremamente sottile e ha una superfice opaca anti scivolo: le colorazioni sono due, la nera e quella blu notte. La massima protezione del dispositivo è garantita dalla tecnologia Air Cushion in grado di assorbire anche urti importanti. Ancora, la soluzione è stata disegnata in modo che il tasto di sblocco diventi più raggiungibile e veloce.

Custodia MagSafe Apple

Questa guida alle 5 migliori cover iPhone 14 non poteva che terminare con la soluzione MagSafe ufficiale Apple. Quest’ultima si presenza in tre varianti diverse ossia in pelle, in silicone e in policarbonato. Quest’ultimo esemplare di custodia è in promozione in questo periodo e costa non più di 39 euro. La custodia è trasparente e il materiale utilizzato è una miscela di policarbonato e materiali plastici che non ingialliscono. I magneti allineati alla perfezione garantiscono una ricarica wireless rapida: come ogni soluzione progettata direttamente da Apple, anche questa ha superato migliaia di ore di test in fase di produzione per la massima protezione da graffi, urti e cadute.