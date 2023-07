Il nuovo singolo di Post Malone è Overdrive. L’artista di Dallas lancia la terza anticipazione dall’album Austin, in uscita il 28 luglio, dopo il primo singolo Chemical e il secondo estratto Mourning.

Questi brani segnano l’inizio di una nuova fase nella carriera di Post Malone, con un’enorme attesa per l’uscita dell’album. Nella traccia, Post Malone si addentra in una riflessione su una relazione sentimentale offrendo un racconto intimo attraverso una combinazione di ritmi hip-hop e una melodia più calma, guidata da chitarra e pianoforte.

Lo scorso fine settimana l’artista ha inaugurato il suo tour intitolato If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying con uno spettacolo sold out presso il Ruoff Music Center di Noblesville. Durante l’evento, Post Malone ha regalato ai suoi fan una performance caratteristica e divertente presentando in anteprima tre brani inediti tratti da Austin insieme ai suoi successi più amati, il tutto in un’esecuzione completamente rivisitata.

La carriera di Post Malone ha raggiunto un livello di successo globale grazie alla sua abilità nel creare brani sempre originali e alle collaborazioni eccellenti che ha collezionati nella sua carriera, grazie alle quali è stato in grado di spaziare tra stili diversi. L’attesa per il suo quinto album Austin è alle stelle, e Overdrive promette di consolidare ulteriormente la sua reputazione come una delle figure di spicco nel panorama musicale contemporaneo. I fan non vedono l’ora di immergersi nella sua nuova produzione e di godere delle emozioni che questa offrirà.

Testo

[Verse 1]

I spend my nights on overdrive

I live my life so overtime

And there’s nowhere I can hide

Now I live my life on overdrive

I could be more like him if that’s cool to you

I’d do anything to be cool to you

Cool to you [Verse 2]

I spend my nights on overdrive

I live my life so uninspired

There ain’t no angels in this world

So I live my life on overdrive

I’d remove my tattoos if that’s cool to you

I’d do anything to be cool to you

Cool to you, uh [Outro]

I could end it with her if that’s cool to you

I’d do anything to be cool to you

