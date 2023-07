Paola e Chiara con Tiziano Ferro e Gabry Ponte per una nuova versione di Vamos A Bailar. Il loro successo estivo per eccellenza torna da oggi su tutte le piattaforme digitali e da venerdì in radio, riarrangiato e ricantato. Al fianco delle sorelle Iezzi una coppia di colleghi d’eccezione, del calibro di Tiziano Ferro e di Gary Ponte.

Il risultato? La nuova versione di Vamos A Bailar è ancora più energica e grintosa della precedente ed è da oggi disponibile sulle piattaforme digitali e su Spotify, presentata in anteprima live nelle scorse ore.

Paola e Chiara, infatti, sono stati tra gli ospiti del concerto che Tiziano Ferro ha tenuto allo stadio Dall’Ara di Bologna martedì 11 luglio. Oltre a loro, sul palco, anche Laura Pausini. Se con Laura Pausini, Ferro ha rispolverano il duetto sulle note di Non Me Lo So Spiegare, ai fan ha riservato una vera e propria sorpresa con Paola e Chiara cantando per la prima volta e dal vivo il nuovo brano in radio.

Poi ha condiviso la notizia sui social, segreta fino a quel momento, condividendo la sua stima e ammirazione nei confronti della coppia che definisce “le regine del 2000”.

Paola e Chiara si erano artisticamente sciolte, per poi tornare in scena a Sanremo 2023 con quella è stata una delle reunion musicali più sperate ed attese.

“Le regine del 2000 son tornate!

Se le amate, come me, ballate!

A bailar, a Bailar, a Bailar!

Solo amore e tutto il mondo lo dichiara: WE LOVE YOU: PAOLA E CHIARA!“