120mila presenze nelle due di San Siro per i Pinguini Tattici Nucleari che segnano una doppietta che vale 60.000 persone a data, martedì 11 e mercoledì 12 luglio.

“Non avremmo mai pensato di riempire un posto come questo”, ripetono nel corso dello spettacolo. Uno spettacolo che coinvolge la band intera, dove il concetto di band è più vicino a un collettivo alla pari che ad un cantante frontman con diversi musicisti al seguito. Lo ribadiscono nel corso dell’incontro con la stampa che ha preceduto i due live a San Siro.

Così, ogni componente dei Pinguini Tattici Nucleari ha un proprio momento speciale sul palco. Riccardo Zanotti è la voce che ascoltiamo dall’inizio alla fine dei concerti, chiaramente, ma a tutti è riservato sul palco un momento speciale, che possa contribuire a mettere in luce i singoli talenti individuali.



Tanti generi diversi nel tour dei Pinguini Tattici Nucleari e una scaletta molto diversificata. Tante idee sceniche legate ai singoli talenti e un medley in dj set di successi rimasti fuori dalla scaletta. I PTN sfoggiano un abbigliamento di scena legato al concept dell’ultimo disco, Fake News, e il concerto parte proprio con tante Fake News: viene annunciato l’annullamento del live, poi ritagli di giornale con una serie di bufale sulla band.

Quello dei Pinguini Tattici Nucleari è tutto tranne che uno spettacolo statico. Continue sorprese si alternano a riflessioni sentite. Per loro è il primo tour negli stadi e l’emozione si sente tutta. Solo qualche anno fa, infatti, erano a suonare nelle cantine di casa, scena che i PTN ripropongono sul palco, suonando attorno ad un tavolo e ricreando una situazione informale.

Sono in 6 intorno al tavolo… più i 60.000 per data a San Siro.

“La riuscita di uno spettacolo è fondata sull’essere morigerati. Una band questo lo può fare e il modello di band che funziona è quello in cui tutti hanno una parte definita, per dare un’idea di unione, fratellanza”, sottolinea Riccardo Zanotti nel corso dell’incontro con la stampa alla viglia dei concerti. L’idea di band con un frontman/personaggio, sostiene sia destinata a fallire e in effetti sono già tante quelle che, dopo un breve o lungo percorso insieme, non hanno retto il peso del successo.

“L’artista idolo che separa se stesso dalle masse non ci appartiene”, aggiunge. E ce ne sono eccome. Il risultato live è quello poi di uno show fighissimo ma freddo, che fa urlare solo alla nostalgia di quel tocco di normalità che nei Pinguini Tattici Nucleari è ben marcato. Ed è (anche) per questo che piacciono così tanto.

Ci sono i successi della band e i brani più di nicchia, quelli che se non hai comprato l’album potresti far fatica a conoscere. Sul palco c’è anche un tocco di follia: un tatuaggio realizzato in presa diretta su un fan volontario.

Il segreto dei PTN? “Suonare negli stadi e fingere di essere ancora in una cantina”. Missione compiuta.

Scaletta Pinguini Tattici Nucleari tour 2023

Intro

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On collegata con

La storia infinita

Bergamo collegata con

HIKIKOMORI

Coca Zero

NO NO NO collegata con

Ricordi

Lake Washington



Inizio acustico

Scatole

Giulia

Cena di classe

Fine acustico



Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Medley (brani mixati)

Ridere

Rubami la notte



ENCORE (con orchestra):

Ringo Starr

Scrivile Scemo

Pastello Bianco