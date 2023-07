Il nuovo singolo di Bobby Solo è Rubi Il Mio Cuore. Il cantautore non smette mai di sorprendere e allietare il pubblico. In primo luogo perché propone il suo tormentone quando l’estate è già scoppiata riuscendo, anche a questo giro, a cantare controcorrente; in secondo luogo perché Bobby Solo sta per tornare definitivamente sulla scena con un nuovo album e un progetto cinematografico.

Il nuovo singolo di Bobby Solo

Rubi Il Mio Cuore di Bobby Solo sarà fuori venerdì 14 luglio. La canzone è puro rock’n’roll nel tipico stile del cantautore, che a questo giro racconta la storia di un uomo alle prese con la fine di una storia d’amore. Il protagonista si ritrova in una situazione di smarrimento, chiuso a riccio nei suoi pensieri e solo di fronte ad un mondo dominato dall’indifferenza.

Nel farlo, Bobby Solo sceglie un ritmo frizzante, veloce e spensierato, ma con il giusto apporto di melodia per non appesantire il pubblico che durante l’estate cerca sempre quell’attimo di leggerezza che solo la buona musica può dare. Bobby Solo è anche questo: un artista sempre sul pezzo, attento al sociale e impegnato e sempre fedele alla sua musica sincera e che – non a caso – è ormai patrimonio della canzone italiana.

Come per Tournée, Indiano e Senza Di Te, ad affiancare Bobby Solo nella scrittura è Carlo Zannetti che da due anni divide la sua strata artistica con la voce di Una Lacrima Sul Viso. I due hanno curato anche gli arrangiamenti con la collaborazione di Massimo Passon dei Master Studio di Udine.

Il progetto cinematografico

La collaborazione con Zannetti ha riaperto le porte del cinema per Bobby Solo. Zannetti, infatti, è anche un acclamato scrittore e dal suo racconto La Paura Di Vincere verrà tratto un cortometraggio diretto dalla regista Roberta Pazi. Bobby Solo ha già la sua parte e indosserà i panni di un locandiere bolognese.