Una maxi donazione da parte di Tiziano Ferro per l’Emilia Romagna arriva alla vigilia della data di Bologna. L’artista è attualmente in tour e recupera i concerti che non si sono potuti svolgere nel 2020 a causa della pandemia Covid-19 e di un posticino ulteriore per motivi personali. Tiziano Ferro, infatti, lo scorso anno è diventato papà e ha voluto trascorrere i primi mesi di vita dei suoi bambini al loro fianco, garantendo a Margherita e Andres la sua presenza totale.

Ora loro lo seguono in tour, con papà Victor – marito di Tiziano Ferro.

Così, dopo una pandemia e l’avvio di una nuova fase della sua vita, l’artista torna in tour negli stadi e di tappa in tappa emoziona migliaia di fan da nord a sud.

Domani, martedì 11 luglio, Tiziano Ferro si esibirà sul palco dello stadio Dall’Ara di Bologna, unica tappa prevista in Emilia Romagna. Alla vigilia dell’evento giunge in rete una notizia importante. Tiziano Ferro ha devoluto la cifra di 200.000 euro in favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna attraverso l’Associazione Italia Loves Romagna.

Tiziano Ferro contribuirà alla raccolta fondi nata dall’evento dello scorso 24 giugno a Campovolo, che ha accolto sul palco numero artisti – romagnoli e non – tra cui Laura Pausini. Tiziano Ferro non ha potuto partecipare al grande concerto benefico perché impegnato in uno dei due appuntamenti romani del suo tour Tzn 2023 allo stadio Olimpico. Ha però deciso di dare ugualmente il suo supporto alla causa, e a tutti i paesi che hanno subito l’alluvione, donando 200.000 euro.