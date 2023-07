Al via la prevendita dei biglietti per i Depeche Mode a Torino e Milano nel 2024. Il gruppo annuncia tre nuovi spettacoli dal vivo nella penisola, uno a Torino e due a Milano. I biglietti saranno a breve disponibili secondo le modalità che seguono.

Il Memento Mori tour 2024 dei Depeche Mode farà tappa anche nella penisola, dopo il grande successo registrato in tutta Europa.

I Depeche Mode tornano in Italia pronti a regalare al pubblico nostrano uno spettacolo indimenticabile. Saranno di scena il 23 marzo 2024 al Pala Alpitour di Torino, il 28 marzo 2024 e il 30 marzo 2024 al Mediolanum Forum di Milano. L’annuncio arriva a pochi giorni dall’inizio della tranche italiana della tournée attualmente in corso che prevede tre show allo Stadio Olimpico di Roma del 12 luglio, allo Stadio San Siro di Milano del 14 luglio e allo Stadio Dall’Ara di Bologna del 16 luglio.

Con oltre due milioni di biglietti venduti fino ad oggi per il Memento Mori Tour e dopo il sold-out in Nord America e in Europa, i Depeche Mode annunciano le nuove tappe del tour europeo che nel 2024 li porterà nuovamente dal vivo nel nostro continente con tre tappe in Italia. La tranche invernale del Memento Mori Tour prenderà il via il 22 gennaio alla O2 Arena di Londra, Regno Unito, per toccare l’intera Europa e raggiungere il nostro Paese a marzo.

Biglietti per i Depeche Mode a Torino e Milano nel 2024

I biglietti per i Depeche Mode a Torino e Milano nel 2024 saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di giovedì 13 luglio, in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 11:00 di venerdì 14 luglio su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.