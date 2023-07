Scegliere quali siano i migliori album dei Depeche Mode significa fare a schiaffi sia con le persone che consulti per aiutarti nella scelta, sia con il tuo stesso stomaco per la grande difficoltà dell’impresa. Da 40 anni Dave Gahan e soci allietano e tormentano il pubblico di tutto il mondo con il loro universo fatto di elettronica, sperimentazione, dark, pop, dance e romanticismo crepuscolare.

Black Celebration (1986)

Black Celebration è il quinto album dei Depeche Mode, pubblicato nel 1986. È considerato uno dei loro capolavori in cui i DM esplorano temi oscuri e malinconici con sonorità industrial e gotiche. L’album contiene brani come Stripped, A Question of Time e Black Celebration, che diventeranno dei classici del gruppo. L’album raggiunge il quarto posto nella classifica britannica e il secondo nella classifica tedesca.

Music For The Masses (1987)

Music for the Masses è un album con il quale i Depeche Mode estendono le loro sonorità mescolando elementi orchestrali, rock e dance. L’album contiene hit come Never Let Me Down Again, Strangelove e Behind The Wheel, che li consacrano come una delle band più popolari del mondo. L’album raggiunge il decimo posto nella classifica britannica e il trentacinquesimo in quella americana.

Violator (1990)

Violator è il disco dei Depeche Mode acclamato dalla critica e dal pubblico, con il quale il trio Gahan-Fletcher-Gore raggiunge l’apice della creatività e della maturità artistica. L’album contiene brani indimenticabili come Personal Jesus, Enjoy The Silence, Policy Of Truth e World In My Eyes, che li rendono delle icone della musica alternativa.

Songs Of Faith And Devotion (1993)

Songs Of Faith And Devotion segna una svolta nello stile con inserti di rock, gospel e blues. L’album contiene brani potenti e intensi come I Feel You, Walking In My Shoes, In Your Room e Condemnation, che mostrano la loro evoluzione e versatilità.

Ultra (1997)

Ultra nasce dopo un periodo difficile per la band, segnato dalla tossicodipendenza di Dave Gahan e dall’abbandono di Alan Wilder. L’album contiene brani emotivi e profondi come Barrel Of A Gun, It’s No Good, Home e Useless, che riflettono le loro esperienze personali e la loro rinascita artistica. L’album raggiunge il primo posto nella classifica britannica e il quinto in quella americana.