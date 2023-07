Le parole di Tiziano Ferro su Angelina Mango arrivano sui social dopo il concerto di Messina. L’artista di Latina non ha mai nascosto la sua stima per la figlia di Mango al punto che i due avevano già collaborato prima della partecipazione di Angelina ad Amici.

A telecamere spente, Tiziano Ferro l’ha ospitata sul suo palco nel corso del tour negli stadi. Angelina è stata ospite della tappa siciliana e si è esibita con Tiziano Ferro allo Stadio San Filippo di Messina. I due hanno cantato insieme Indietro, uno dei brani più apprezzati del repertorio di Tiziano Ferro.

All’indomani dell’evento, Tiziano Ferro ha postato un video sui social accompagnato da bellissime parole per la Sicilia e per la sua ospite.

“Sicilia bedda, mi hai squarciato lo stomaco con la tua saggezza, la gioia e il tuo cuore che illumina i balconi di tutte le case del mondo”, scrive Tiziano che sottolinea quanto lo show in Sicilia sia stato “un’esperienza mitica”, dicendosi dispiaciuto per i colleghi che non si esibiscono in questo territorio.



“Per un cantante, esibirsi in Sicilia è un’esperienza mistica. Mi dispiace per chi non lo fa. Io mi godo il privilegio, l’amore, quei sorrisi che sfondano ogni malumore”, aggiunge nel ringraziare la regione che lo ha accolto e da cui si è sentito amato.



“Grazie Sicilia mia, cosa ho fatto perché mi volessi così bene? Non lo voglio sapere, mi fido e basta.

Sei rimedio. Sei tosta. Sei vera. A presto amici miei”, conclude.

Poi un messaggio rivolto ad Angelina Mango sulla sua purezza e dolcezza, non solo sulle doti canore che Tiziano aveva già intercettato iniziando a lavorare con lei diverso tempo prima del suo accesso ad Amici.



“Dolce e pura ragazza. Come si fa a non accorgersi della tua bellezza interiore, oltre che del tuo naturale talento?!

Sicuramente mamma e papà ti hanno concesso un dono, ma tu lo stai gestendo con gratitudine, amore e grande tenacia.

Continua così: zio Tiziano c’è stato, c’è e ci sarà quando vuoi!

Grazie per aver cantato con me”.