Il Google Pixel 7, smartphone Android 5G top di gamma del colosso di Mountain View, quest’oggi è proposto su Amazon ad un prezzo davvero incredibile. Il dispositivo, infatti, lo porterete a casa con uno sconto dell’11% e in offerta a soli 579 euro (invece di 649 euro di listino) e nella fantastica colorazione Bianco ghiaccio. La disponibilità del device è immediata, è venduto e spedito dall’e-commerce e sia la consegna che il reso sono gratuiti. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Insomma, si tratta di un risparmio davvero intrigante e, qualora foste interessati, vi suggeriamo di fare in fretta prima che le scorte disponibili terminino.

Il Google Pixel 7 presenta un ottimo display AMOLED da 6,3 pollici con una risoluzione di 1080x2400pixel, frequenza di aggiornamento fino a 90Hz e HDR10+. Sotto la scocca troviamo il processore Google Tensor G2 (5nm), abbinato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, e GPU Mali-G710 MC10. Per quanto riguarda l’autonomia è alimentato da una batteria da 4355mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 30W. Questo device è soddisfacente anche in termini di fotocamere: presenta sul retro un modulo a doppia fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 50MP (con apertura f/1.9) con OIS e un ultra-grandangolare da 12MP (con apertura f/2.2); frontalmente, la fotocamera selfie è da 11MP.

Lato software, il Google Pixel 7 lavora con il sistema operativo Android 13, mentre in termini di connettività offre: Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, reti HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G, NFC, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS e BDS. Infine, è certificato IP68 che rende lo smartphone impermeabile a qualsiasi situazione, e possiede un connettore USB Type-C 3.2. È assente il jack cuffie.

