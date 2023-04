Aria di cambiamento? Qualora foste intenti ad acquistare un nuovo smartphone con un buon rapporto qualità/prezzo, quest’oggi vi indichiamo un’ottima offerta su Amazon del Google Pixel 7 5G (2022). Il device è proposto con uno sconto del 15% al prezzo di 552,10 euro (invece di 649 euro di listino), nel colore Nero ossidiana e con capacità di memoria da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e, per i clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis: si tratta di un’esclusiva Amazon Prime valida fino al 20 giugno 2023.

Per quanto riguarda le principali specifiche tecniche, il Google Pixel 7 5G presenta un eccezionale display AMOLED da 6,3 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, HDR10+ e con frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. Sotto la scocca troviamo il processore proprietario Google Tensor G2 a 5nm, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di storage interno (non espandibile), la grafica è Mali-G710 MC10. Quanto al comparto fotografico, il googlefonino sfoggia sul retro un modulo a doppia fotocamera, con un sensore principale da 50MP con OIS e un ultra-grandangolare da 12MP; davanti, la fotocamera selfie è da 11MP. Lato software il sistema operativo utilizzato è Android 13.

Il Google Pixel 7 5G è impermeabile con grado di certificazione IP68, come connettività presenta: Bluetooth 5.2, aptX HD, LTE-A (CA), 5G, Wi-Fi 802.11, NFC e GPS. Per quanto riguarda l’alimentazione, questo smartphone integra una batteria da 4355mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 30W. Quanto alle altre caratteristiche, il device è fornito di connettore USB Type-C, non include jack per cuffie e come tipologia di SIM accetta nano-SIM o eSIM.

