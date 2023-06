Qualora foste interessati da un nuovo smartphone Android 5G top di gamma e di casa Google, vi suggeriamo quest’oggi un’interessante offerta su Amazon di un device che riesce a combinare un design elegante, ottime funzionalità e un prezzo molto avvincente: si tratta del Google Pixel 7. Il dispositivo lo porterete a casa con uno sconto speciale del 13% al prezzo di 564,49 euro (invece di 649 euro di listino) e nel colore verde cedro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna e il reso sono gratuiti. Inoltre, avrete la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Andiamo a vedere insieme le specifiche tecniche.

Il Google Pixel 7 5G presenta un ampio display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel), protezione display Gorilla Glass Victus, luminosità display 1400 nits e frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. Sotto la scocca troviamo il processore di casa Google Tensor G2 octa core da 2,85GHz con GPU Mali G710 MC10, affiancato da 8GB di RAM e da 128GB di spazio di archiviazione (non espandibile). Quanto alle connettività, il device offre: supporto dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e NFC. Purtroppo, manca il jack audio per le cuffie. Questo top di gamma del colosso di Mountain View è alimentato da una batteria da 4355mAh (non removibile), dotata di supporto alla ricarica rapida a 30W e wireless a 20W.

Grazie al processore Google Tensor G2, Pixel 7 è più veloce, più...

La batteria adattiva può durare oltre 24 ore. Se attivi il risparmio...

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Google Pixel 7 offre sul retro un modulo a doppia fotocamera caratterizzato da: un sensore principale da 50MP e un ultra-grandangolare da 12MP, ottimo anche per scatti macro. Frontalmente abbiamo invece una selfie-cam da 10,7MP; infine, lo smartphone può registrare ottimi video in 4K a 60fps. Insomma, un piccolo gioiellino in un’offerta da non farsi scappare.

