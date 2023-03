I Google Pixel 7 pare siano stati colpiti da un bug che impedisce di salvare le foto catturate con lo zoom. Parliamo di un problema dalle cause ancora non accertate e che nemmeno sembra riguardare una particolare versione del sistema operativo in suo. Il bug fa anche credere che il salvataggio dello scatto catturato con lo zoom a bordo del Google Pixel 7 sia avvenuto con successo, senza poi riuscire a reperirlo in galleria in quanto non è stato affatto salvato (un disguido che potrebbe creare diversi problemi ai proprietari del googlefonino, ai quali mancheranno le foto che credevano di aver scattato con lo zoom e che, invece, non sono state mai salvate in memoria e di conseguenza non riusciranno a trovare nella galleria).

Il problema non è legato ad una specifica release di Android dato che qualcuno sembra soffrirne anche nell’ambito dell’ultima QPR2 di Android 13 ed anche a bordo della Developer Preview di Android 14 (pare che il bug sia legato alla versione 8.7.250.494820638.44 della Google Camera). Stando ad una prima analisi della situazione, il mancato salvataggio delle foto scattate con lo zoom tramite il Google Pixel 7 potrebbe essere relativo alla modalità HDR, anche se non ci sono conferme ufficiali in merito (vedremo se Big G commenterà la questione in qualche modo, magari dando anche informazioni sul rilascio del fix, che non può mancare).

Il colosso di Mountain View sarà sicuramente stato messo al corrente della questione e magari il reparto tecnico di competenza starà già provvedendo alla realizzazione di un fix che possa risolvere le cose. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

