Un concerto particolarmente intenso quello di Tiziano Ferro a Bari sabato 1 luglio. Più volte l’artista si è commosso sul palco, più volte ha fatto riferimento ad un momento particolarmente difficile e doloroso che stava attraversando. E più volte Bari gli ha dimostrato tutto il suo amore, un amore che Tiziano Ferro ha recepito in pieno al punto da ringraziare i presenti con parole profonde sui social.

“Avevo bisogno di amore, protezione e gioia ieri sera”, scrive all’indomani dello spettacolo. “Papà orso a volte è meno forte di quello che sembra. Quindi mi sono consegnato a voi, perché mi fido ciecamente”, continua. Poi condivide la gioia nell’aver visto lo stadio San Nicola pieno per lui. Era la prima tappa lì dal momento che i suoi precedenti concerti si sono sempre svolti all’Arena della Vittoria, lo stadio più piccolo della città. “Sono rinato appena vi ho visti. Quanta gioia, quanta bellezza per la mia prima volta al San Nicola”, conferma l’artista.

In conclusione, un invito a visitare la Puglia: “Per chi avesse ancora dubbi in merito all’effetto curativo dell’amore: andate in Puglia!”. Poi parole bellissime per l’ospite della serata: Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Con lui, Tiziano Ferro ha cantato Non Me Lo So Spiegare (canzone di Tiziano Ferro) ed Estate (canzone dei Negramaro). Il video è stato condiviso da Tiziano sui social.

“Figlio di questa terra e tesoro nazionale. La tua generosità è commovente“, scrive Tiziano per Giuliano, sottolineando i sacrifici che il collega pugliese ha affrontato pur di essere presente all’evento:

“Hai smosso il mondo per esserci, e non lo dimenticherò mai. Come le tue canzoni: manifesto di profonda onestà e poesia.

Il mio “grazie” è smisurato, sei stupendo!”.