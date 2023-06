OnePlus è pronto a lanciare a livello globale il prossimo 5 luglio la sua nuova serie di smartphone Nord, ossia i Nord CE 3 5G e Nord 3 5G. Proprio su quest’ultimo device, il produttore cinese ha affermato che sarà in grado di offrire un’esperienza fotografica di elevato livello. Così l’ultimo teaser del brand ha rivelato la specifiche e le caratteristiche della prossima ammiraglia della serie Nord. Andiamo a scoprire insieme.

Il produttore cinese ha rivelato che il nuovo OnePlus Nord 3 5G sarà caratterizzato da un sensore della fotocamera Sony IMX890 sul retro. Il sensore principale della fotocamera di questo device è stato già visto per la prima volta a bordo dell’ammiraglia OnePlus 11 5G, lanciata all’inizio di quest’anno. La società afferma che Nord 3 5G offrirà un’esperienza fotografica decisamente di alto livello; inoltre, ha dichiarato che il dispositivo utilizzerà una combinazione del miglior hardware fotografico e algoritmi sviluppati da OnePlus per regalare ai suoi utenti tutto ciò che potrebbero chiedere nei loro scatti fotografici. Il comparto avrà un modulo a tripla fotocamera, di cui un sensore principale da 50MP, dotato di supporto per la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-wide da 8MP e un macro da 2MP; davanti, la fotocamera selfie è da 16MP. C’è anche da dire che il OnePlus Nord 3 non dispone di fotocamere Hasselblad sul retro.

OnePlus ha anche già confermato altri dettagli del Nord 3 5G, tra cui le due opzioni di colore con cui sarà lanciato: Tempest Grey e Misty Green. Il dispositivo sfoggerà anche un alto display AMOLED Super Fluid da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e con una risoluzione 1.5K di 2772 x 1240 pixel. Sotto la scocca dovrebbe includere un processore MediaTek Dimensity 9000, abbinato a 8/16GB di RAM e 128/256GB di storage interno. Il tutto sarà alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida da 80W. Il sistema operativo sarà Android 13 su skin Oxygen OS 13. Maggiori dettagli saranno rivelati durante l’evento di lancio del prossimo 5 luglio.

Continua a leggere su optimagazine.com