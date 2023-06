Il OnePlus Nord 3 verrà presentato molto presto: sarà uguale all’Ace 2V ufficializzato dal produttore cinese lo scorso marzo sul mercato cinese. Il device è stato pizzicato sulle pagine di Geekbench con la sigla di “OnePlus CHP2491“: sarà spunto dal processore MediaTek 9000 con 16GB di RAM e sistema operativo Android 13 personalizzato con interfaccia proprietaria OxygenOS. Il OnePlus Nord 3 monterà uno schermo AMOLED da 6.74 pollici con risoluzione di 2772 x 1240 pixel con refresh rate a 120Hz, 512GB di RAM, connettività 5G, batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W (non pare essere affatto male il comparto tecnico).

La fotocamera posteriore dovrebbe comporsi di un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale conterà un sensore singolo da 16MP (apertura f/2.4). Il OnePlus Nord 3 presenterà un doppo altoparlante stereo e le connettività NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, IR, USB-C, GPS ed il lettore di impronte digitali nel display. Il OnePlus Ace 2V, che ricordiamo essere l’omologo del OnePlus Nord 3, viene venduto nel mercato cinese al prezzo di 2299 Yuan, pari a circa 310 euro al cambio attuale, nella configurazione con 12GB di RAM e 256GB di storage interno. La configurazione da 16/512GB ha un prezzo di 2799 Yuan, pari a circa 378 euro.

Il OnePlus Nord 3 arriverà probabilmente sul mercato internazionale a partire da 399 euro fino ai 499 euro. Un prezzo nel complesso onesto per un dispositivo destinato a fare grandi cose e che potrebbe raggiungere un bacino d’utenza non di poco conto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

