Il prossimo mese di luglio il nuovo OnePlus Nord 3 dovrebbe fare il suo debutto nel mercati indiano ed europeo. Recenti rapporti hanno rivelato che si tratterà di una versione ottimizzata del OnePlus Ace 2V, che è stato annunciato in Cina lo scorso mese di marzo. Adesso il noto portale “winfuture.de” ha rivelato molte immagini ufficiali del OnePlus Nord 3 prima del suo annuncio ufficiale. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Stando alle immagini rendering trapelate, il prossimo OnePlus Nord 3 sfoggerà un display punch-hole sulla parte anteriore, mentre sul retro il device sarà caratterizzato da due unità flash LED e tre fotocamere posizionate all’interno di anelli a doppia fotocamera. Il bordo superiore mostra un microfono, un blaster IR e un altoparlante, mentre il suo opposto presenta uno slot SIM, un microfono, una porta USB-C e un altoparlante. Il lato sinistro del dispositivo è dotato di un bilanciere del volume, mentre il lato destro è dotato di un cursore di avviso e di un tasto di accensione. Quanto al comparto fotografico, lo smartphone presenta una fotocamera frontale da 16MP, sul retro invece presenta un’unità a tripla fotocamera composta da una fotocamera principale da 50MP (con OIS), un sensore ultra-wide da 8MP e un macro da 2MP.

Il nuovo OnePlus Nord 3 disporrà di un display AMOLED da 6,74 pollici che supporta una risoluzione FHD+ (2772 x 1240 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto la scocca dovrebbe essere alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9000 e avrà fino a 16GB di RAM; mentre lo spazio di archiviazione arriverà a 128/256 GB. Il tutto sarà alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 18W. Sotto il display sarà posizionato uno scanner di impronte digitali. Il prezzo del nuovo OnePlus Nord 3 per il momento ancora non è noto. Secondo il tipster Snoopy Tech, il device arriverà in due configurazioni: da 8GB+128 GB e 16GB+256GB di storage interno; inoltre, come si può vedere nei rendering trapelati, sarà disponibile nei colori nero e verde.

