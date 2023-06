Il tour 2023 negli stadi di Tiziano Ferro continua. Prossimi appuntamenti: Stadio Olimpico di Roma. L’artista è atteso per due date-evento “a casa” nelle serate di sabato 24 giugno e di domenica 25 giugno.

Per entrambi i concerti sono ormai rimasti pochissimi biglietti, in vendita su TicketOne e TicketMaster. Ricordiamo che restano validi i biglietti per lo show precedentemente programmato per giugno 2020 e giugno 2021 per i quali non è stato chiesto il rimborso.

24 giugno 2023: recupero del 15 luglio 2020, 9 luglio 2021

25 giugno 2023: recupero del 16 luglio 2020, 10 luglio 2021

Prezzi biglietti per Tiziano Ferro all’Olimpico di Roma

Sono pochissimi i biglietti ancora in vendita su TicketOne e TicketMaster per le date del 24 e del 25 giugno 2023, recupero degli appuntamenti inizialmente attesi nel 2020 e poi rimandati causa COVID-19.

Per la data del 24 giugno, sono disponibili pochi biglietti ai seguenti prezzi:

1° settore numerato: 80,50 euro

4° settore numerato, visibilità laterale limitata: 43,70 euro

Per la data del 25 giugno, sono disponibili in numero ridotto i seguenti biglietti:

1° settore numerato: 80,50 euro

2° settore numerato: 71,30 euro

3° settore numerato: 59,80 euro

4° settore numerato: 43,70 euro

Prato non numerato, in piedi: 51,75 euro

Orari e ingressi

15:30

Apertura Box Office

dalle 16:30

Apertura Cancelli



17:00

Apertura cassa ritiro accrediti

presso Box Office

21:00

Inizio concerto

BIGLIETTERIA – c/o l’Ex Ostello della Gioventù, in viale delle Olimpiadi, 61

INGRESSO TRIBUNA MONTE MARIO

Gate 2-3-4-5-10-11-12-13

INGRESSO DISTINTI SUD OVEST

Gate 15-16-17

INGRESSO CURVA SUD

Gate 18-19-20-21

INGRESSI PRATO

Lato NORD Gate 43-44-45

Lato SUD + Fan Club Gate 22-23-24

INGRESSO PRATO GOLD

Gate 25-26-27-28

INGRESSO CURVA NORD

Gate 46-47-48-49

INGRESSO DISTINTI NORD OVEST

50-51-52

Come raggiungere lo Stadio Olimpico di Roma con i mezzi pubblici

Se si parte dalla stazione Termini:

prendere il tram 2 (potenziato) per sette fermate. Scendere al capolinea in piazza Mancini. Proseguire a piedi.



Se si parte dalla metro A Ottaviano/San Pietro:

all’uscita Metro A Ottaviano (via Barletta) prendere il bus 32 per sette fermate. Scendere alla fermata De Bosis. Proseguire a piedi.



Se si parte da una fermata della metro B:

si consiglia di scendere alla stazione Termini e seguire le istruzioni precedenti.

Parcheggi Stadio Olimpico di Roma

Chi decide di raggiungere lo stadio in auto, fortemente sconsigliato, può parcheggiare nei pressi dello stesso, usufruendo dei parcheggi lungo le strade adiacenti. Le persone con disabilità possono usufruire del Parcheggio in Via dei Gladiatori da dove delle navette, messe a disposizione dall’organizzazione, accompagneranno i diversamente abili ai loro posti. Per accedere al parcheggio occorre presentare ed esporre il pass disabile rilasciato dal comune di appartenenza.

Scaletta Tiziano Ferro all’Olimpico di Roma

In aggiunta alle canzoni presenti nella scaletta del tour 2023 negli stadi, nelle due date di Roma l’artista canterà anche Rimmel (Francesco De Gregori).

Accetto Miracoli

Buona Cattiva Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’Amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’Ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao

Ti Voglio Bene

Almeno Tu Nell’Universo

La Prima Festa Del Papà