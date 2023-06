Un ospedale pediatrico, cinque donne coraggiose accomunate dalla lotta per la vita, loro o dei loro figli.



Questo è Madri – Una vita d’amore, il medical drama che ieri 21 giugno ha debuttato su Canale 5, con il primo episodio “La ragazza del ponte”, e andrà in onda ogni mercoledì in seconda serata. La fiction è disponibile su Infinity.

Nato da un’idea di Joan Barbero e Aitor Gabilondo e prodotta da Alea Media e Mediaset España, Madri è una storia di donne che devono darsi forza le une con le altre per affrontare i giorni più duri della loro vita.

Madri – Una vita d’amore: Trama

I personaggi principali della serie, le madri protagoniste della storia, sono:

Marian , mamma di Elsa , un’adolescente problematica che soffre di anoressia, decisa a tentare il suicidio;

, mamma di , un’adolescente problematica che soffre di anoressia, decisa a tentare il suicidio; Luisa , costretta a lasciare il suo paese per stare accanto a suo figlio Andy, che è in coma dopo un incidente;

, costretta a lasciare il suo paese per stare accanto a suo figlio Andy, che è in coma dopo un incidente; Natalia , giovane donna incinta che, nonostante le complicazioni, è determinata a portare avanti la gravidanza, pur sapendo di rischiare la propria vita;

, giovane donna incinta che, nonostante le complicazioni, è determinata a portare avanti la gravidanza, pur sapendo di rischiare la propria vita; Mila, anziana signora che si prende cura di Sergio, suo nipote autistico, e del figlio Simon, detenuto in permesso concessogli per assistere il ragazzo costretto a sottoporsi a un delicato intervento.

A dirigere il reparto di Pediatria c’è la dottoressa Olivia Zabala, medico molto stimato che oltre a prendersi cura dei suoi piccoli pazienti, anche da un punto di vista psicologico, indaga per scoprire l’identità della sua madre biologica.

La serie ha debuttato in Spagna nel 2020 e in patria è giunta alla quarta stagione.

