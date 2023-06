Nella notte tra mercoledì 21 giugno e giovedì 22 è morto il padre di Fabri Fibra. Ivaldo Tarducci, questo il nome, aveva 96 anni. La comunità di Senigallia è in grave lutto per la perdita di un commerciante che in decenni di attività “ha vestito un’intera città”.

Chi era Ivaldo Tarducci

Come scrive Qui Senigallia, Ivaldo Tarducci era il proprietario di un negozio di abbigliamento di corso 2 giugno a Senigallia, in provincia di Ancona.

Il Tarducci Ivaldo Jeans, come riportano testimonianze e testate locali, era un punto di riferimento per la piccola cittadina marchigiana ma non solo: come racconta Qui Senigallia, era frequentato da clienti che arrivavano da ogni parte della regione. Per il momemto i figli Fabrizio (Fabri Fibra) e Francesco (Nesli) non hanno commentato. Ivaldo Tarducci era anche padre di Federica.

Il cordoglio arriva anche dall’amministrazione locale. Sulla pagina Facebook del Comune di Senigallia, infatti, è stata resa pubblica una nota scritta dal sindaco Massimo Olivetti.

Il cordoglio del sindaco di Senigallia

Come riportato nel paragrafo precedente, la morte del padre di Fabri Fibra ha profondamente colpito la comunità di Senigallia. Per questo l’amministrazione locale, rappresentata dla primo cittadino Massimo Olivetti, ha pubblicato una nota per ricordare una persona “molto stimata da tutti”.

Le parole del sindaco: