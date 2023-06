La segnalazione di un errore in fase di apertura di un file zip è una situazione piuttosto comune. Si tratta di un problema che non consente di disporre di documenti importanti per esigenze lavorative presenti in cartella. Si può però tentare di ovviare attraverso l’uso di appositi software. Vediamo nel dettaglio che cos’è un file zip, a cosa serve e soprattutto come ripararlo per poterlo usare.

Che cos’è e a cosa serve un file zip

Lo Zip è un formato di archiviazione tra i più utilizzati in uffici, studi professionali e aziende. Lo si usa per comprimere uno o più file in un’unica cartella con l’obiettivo di ridurre la dimensione complessiva e quindi rendere più agevole l’invio tramite una mail e con qualsiasi altra applicazione che consente di interagire da remoto. Tutti i file presenti in quella cartella vengono quindi ridotti. Si tratta peraltro di un formato inventato diversi anni fa da un certo Phil Katz. In particolare era il 1986 quando venne usato per la prima volta ma soltanto recentemente sta avendo ampia diffusione, soprattutto nel mondo lavorativo grazie anche alle nuove tecnologie che permettono di velocizzare lo scambio di dati in tempo reale. Ci sono diversi possibili utilizzi di questo formato. I vantaggi sono straordinari perché non c’è soltanto la possibilità di inviare grandi file in dimensioni molto più contenute, ma anche di ottimizzare l’efficienza e le prestazioni del personal computer e di qualsiasi altro dispositivo utilizzato per interagire.

Situazioni di file zip danneggiato

Se da un lato l’utilizzo di un file in formato zip è estremamente funzionale perché consente di archiviare in uno spazio contenuto tantissimi dati migliorando le prestazioni del computer e la velocità con cui i dati vengono trasferiti, dall’altro spesso e volentieri si deve fare i conti con un problema in fase di apertura. Può accadere di scaricare un file zip e di ritrovarsi con l’impossibilità di aprire i documenti, ricevendo un messaggio di errore che nella stragrande maggioranza dei casi è incomprensibile per i non esperti del settore. Questa situazione è abbastanza comune perché si possono commettere degli errori nella compressione del formato, inserendo magari qualche file corrotto oppure è successo qualcosa durante il trasferimento dei dati. Ci sono diversi motivi per cui il file risulta compromesso. La prima circostanza è quella di un download incompleto per via di un file che si è bloccato magari per una cattiva connessione, per cui sarà impossibile riuscire ad aprire la cartella zippata. Altra situazione è quella di una compressione impropria per cui c’è stato un errore durante questa operazione, magari scaturito da un’improvvisa mancanza di alimentazione dovuta a una batteria del proprio desktop eccessivamente scarica. Ci sono poi degli errori altrettanto comuni come il file danneggiato, un’estensione modificata erroneamente e soprattutto la possibilità che ci sia stata un attacco virus. La casistica è davvero varia perché poi ci sono anche degli altri motivi che seppur meno frequenti vanno comunque considerati per poter cercare di riparare e aprire il file zip.

Come riparare i file zip

Se c’è stato un errore durante la compressione di una cartella zip oppure durante la fase di apertura è necessario valutare il tutto e procedere con la riparazione. Per scoprire come aprire un file zip danneggiato è indispensabile partire dall’utilizzo di appositi programmi che semplificano il tutto come nel caso di Wondershare Repairit . Si tratta di un’applicazione molto utile grazie alla quale poter correggere l’errore commesso non solo su questo genere di formato ma anche su tante altre tipologie di file come PDF, Excel, Word e PowerPoint. È un programma peraltro molto semplice da utilizzare grazie a una struttura fruibile e intuitiva che permette all’operatore di effettuare una sorta di scannerizzazione del file per valutare l’errore generato e quindi procedere con il metodo più adatto. Questo prodotto, inoltre, si dimostra efficace anche nel caso in cui si voglia procedere con la riparazione di un file 7zip . Si tratta di una particolare tipologia di file di attivazione che rispetto ad altri permette di godere di un alto rapporto di compressione e di una forte crittografia che lo mette al riparo dai virus. Utilizzandolo si riesce a risparmiare sullo spazio di archiviazione del sistema e trasferire velocemente i file zip. Altro aspetto fondamentale di questo genere di soluzione è che essendo stato creato da Windows non ci sono problemi per quanto riguarda la compatibilità rispetto alle versioni del sistema operativo presente sul proprio pc desktop.

Utilizzare i file zip per inviare contenuti molto pesanti risparmiando enormemente sullo spazio di archiviazione e quindi velocizzando il trasferimento dei dati è ormai una consuetudine soprattutto in ambiti lavorativi. Purtroppo spesso si ha a che fare con un file corrotto e danneggiato che non permette l’apertura per poter disporre dei contenuti inviati. In questo caso è necessario riparare il file utilizzando un apposito programma come Wondershare Repairit che offre un ambiente molto intuitivo e tante funzionalità che lo rendono efficace.

