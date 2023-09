State pensando di rinnovare la vostra cucina e, per questa ragione, state considerando di comprare una lavastoviglie? Per poter acquistare un elettrodomestico del genere, è fondamentale tenere in considerazione tutta una serie di aspetti che possono fare la differenza, in maniera tale da individuare il modello che si adatta nel migliore dei modi alle proprie necessità.

Diamo uno sguardo a tutti quei criteri che fanno la differenza per poter individuare il modello di lavastoviglie più adatto alle proprie esigenze. Come si può facilmente immaginare, i modelli dei marchi più conosciuti sono anche quelli più richiesti e apprezzati. Ad esempio, le lavastoviglie Bosch rappresentano una soluzione particolarmente affidabile e di qualità, a maggior ragione perché si possono trovare spesso e volentieri delle offerte molto interessanti su piattaforme come quella di VieffeTrade.

Il parametro più importante: la capacità di lavare e sgrassare

Si tratta del criterio che deve guidare inevitabilmente la scelta di una lavastoviglie. Insomma, la valutazione di tutte le altre caratteristiche, anche dal punto di vista tecnico, deve essere fatta solo successivamente rispetto all’accertamento che quel determinato modello possa assicurare un lavaggio e una pulizia perfetti delle stoviglie.

Non c’è dubbio che al giorno d’oggi c’è un’ampia disponibilità di prodotti e modelli in commercio e, di conseguenza, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Detto questo, ad avere le possibilità dal punto di vista economico, la cosa migliore da fare è quella di affidarsi agli elettrodomestici al top di gamma, dal momento che spesso e volentieri possono contare sulla presenza di tutte quelle funzioni che vanno a incrementare le capacità di pulizia e a migliorare sempre di più l’efficacia del risultato finale.

Qualche esempio che può essere utile per orientare la vostra scelta. Ad esempio, conviene optare per una lavastoviglie che abbia degli ugelli appositamente pensati per spruzzare sia l’acqua che il detergente a una pressione molto elevata e, in modo particolare, in zone specifiche. In questo modo, anche il grasso e lo sporco maggiormente complessi possono essere rimossi molto efficacemente da ogni tipo di posata o stoviglia.

L’efficienza dal punto di vista energetico

Non c’è da considerare unicamente l’efficienza in termini di lavaggio, ma anche quella relativa ai consumi di energia. Al giorno d’oggi si tratta di un aspetto fondamentale e che fa la differenza in fase di scelta. Proprio per tale ragione, è giusto considerare la classificazione a livello di efficienza energetica che si può trovare sempre e comunque sull’etichetta del prodotto e che può dare una mano per comprendere su quale modello possa risultare più efficace e affidabile da questo punto di vista.

Sulle nuove etichette energetiche che si possono trovare quando si gira per negozi, si può notare la presenza di tante informazioni fondamentali in merito ai consumi energetici di un elettrodomestico. Si tratta di verificare non solamente il consumo di energia, quando si deve comprare una nuova lavastoviglie, ma bisogna verificare anche i consumi di acqua, così come il grado di rumorosità del singolo modello. A dispetto di quanto avveniva in precedenza, c’è solamente una suddivisione in classi, senza ulteriori segni aggiuntivi. La classe migliore, quindi, è la A, mentre poi si va a scendere dalla B alla C in giù per indicare le classi energetiche meno efficienti sotto questo punto di vista.

Il livello di rumorosità

Un altro aspetto che incide notevolmente sulla scelta di una lavastoviglie è senz’altro la silenziosità. Insomma, avere in casa una lavastoviglie che produce tanto rumore non è affatto consigliato. Soprattutto per via del fatto che, spesso e volentieri, per risparmiare sui consumi energetici, si tende a usare la lavastoviglie in ore notturne o, in ogni caso, in fasce orarie caratterizzate da un costo dell’energia più basso.

