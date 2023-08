Il networking, ovvero la costruzione di relazioni a lungo termine, permette non solo di trovare lavoro ma anche di sviluppare la carriera, ad esempio accedendo a nuove posizioni interessanti.

Tuttavia, è necessario precisare che “fare networking” significa dare, non solo ricevere, e quindi è un processo che richiede molta fiducia e supporto reciproco, per rafforzare le relazioni.

Cos’è il networking

Facendo networking si crea una rete importante di contatti, si sviluppano delle relazioni che possono essere utili per la ricerca di un lavoro.

Quando un’azienda ha la necessità di trovare candidati spesso chiede ai collaboratori di segnalare delle persone valide. Ebbene, una rete di contatti serve proprio a questo, per essere notati per le proprie skills e per il proprio talento.

Pertanto, se si è alla ricerca di lavoro, potrebbe essere un’ottima idea cercare di entrare in un network di valore. Partecipare a eventi come l’ hackathon Pavia 2023 , può sicuramente aiutare nell’intento.

I vantaggi del networking

Fare networking vuol dire accedere a nuove idee e prospettive utili per affrontare le sfide lavorative. Confrontarsi con altre persone su varie tematiche, dai problemi da affrontare sul posto di lavoro, alle esperienze e gli obiettivi da raggiungere, permette di ottenere un punto di vista differente e pensare ad alternative a cui non si avrebbe mai pensato.

Un altro vantaggio è la possibilità di incrementare le competenze: grazie a scambi di opinioni e pareri è possibile apprendere nuove cose e applicarle alle situazioni lavorative. In particolar modo, il networking è fondamentale per ciò che concerne le cosiddette soft skills, che permettono gli avanzamenti di carriera.

Fare networking con altri professionisti, infatti, permette di comprendere quali sono le abilità più richieste e come applicarle. Il networking, ancora, offre una serie di opportunità di crescita professionale, consentendo di creare relazioni e collaborazioni con persone provenienti da diversi settori lavorativi. Inoltre, è un’occasione per ampliare la propria cerchia di contatti e conoscenze, favorendo la visibilità nel mondo del lavoro e ottenendo l’accesso a nuove opportunità di carriera, come offerte di lavoro o collaborazioni in progetti interessanti.

Conoscere professionisti di diversi settori consente anche di accedere a informazioni privilegiate sulle tendenze del mercato e sulle opportunità emergenti.

Perché le persone sono interessate a collaborare

Spesso le persone sono restie a fare networking. Si tratta, però, di un’opportunità che può rivelarsi vincente. Si possono, infatti, conoscere persone in cerca di candidati, aperte a offrire opportunità di lavoro.

Ancora, chi fa network potrebbe ottenere nuove informazioni sulle imprese a cui si è interessato, magari da chi ci lavora già. Inoltre, molte persone che fanno network sono propense a supportare gli altri creando un ambiente piacevole e utile al perseguimento dell’obiettivo, ovvero trovare un impiego.

Continua a leggere su optimagazine.com