L’estate è terminata, d’accordo, ma la possibilità di fare una bella vacanza, breve o lunga che sia non sono certo finite. L’Alto Adige è pronto ad accogliervi sia in autunno che durante la stagione invernale e in entrambe queste stagioni è possibile vivere dei giorni indimenticabili, che si viaggi da soli, in coppia, in compagnia di amici o con bambini e/o ragazzi al seguito.

Per quanto riguarda il “dove” non preoccupatevi, potrete prenotare il vostro soggiorno in uno di questi hotel con piscina coperta per bambini appartenenti al circuito Familienhotels Südtirol.

Come trovare l’offerta giusta?

Trovare l’offerta che fa per voi è davvero molto semplice dal momento che basta inserire alcune semplici informazioni nel motore di ricerca. Di fatto si devono scegliere il periodo di soggiorno (check-in e check-out), la zona dove ci piacerebbe soggiornare (per esempio Dolomiti, Valle Isarco, Merano e dintorni, Bolzano e vigneti e Val Venosta), le varie preferenze (sauna, piscina coperta, animali ammessi, assistenza neonati, scuola e corsa di sci e moltissimo altro), la categoria family (Premium, Plus o Light), altre opzioni (ovvero il tipo di ristorazione e il tipo di alloggio) dopodiché, nel giro di pochi secondi, avrete a disposizione la visualizzazione di tutte le strutture ricettive che rispondono ai criteri selezionati nel periodo scelto.

Dal momento che le proposte saranno più di una, non vi rimane che verificarle con un po’ di calma per poi scegliere quella che vi sembra la più adatta ai vostri desideri e alle vostre specifiche esigenze.

Qual è il periodo migliore per recarsi in Alto Adige?

Non c’è un periodo migliore di un altro. Una caratteristica dell’Alto Adige è che in qualsiasi periodo si scelga di andare è possibile trascorrere una meravigliosa vacanza. La scelta dipende soprattutto dalle preferenze personali e dalla disponibilità di giorni di vacanza. I mesi primaverili ed estivi sono scelti soprattutto da coloro che adorano fare escursioni e altre attività sportive che è possibile praticare quando le temperature sono più alte, ma anche da chi ama il turismo culturale (sapevate che in Alto Adige ci sono più di 800 castelli’), mentre i mesi più freddi sono da sogno per chi adora praticare le attività invernali come lo sci alpino, lo snowboard, lo slittino e le rilassanti ciaspolate.

Quale zona scegliere?

Facciamo una premessa: l’Alto Adige è un territorio meraviglioso e ovunque scegliate di andare potrete star certi che non rimarrete delusi.

Facciamo qualche esempio. Se scegliete la Valle Isarco avrete la possibilità di visitare bellissimi luoghi fra cui la bellissima citta di Vipiteno, ma anche Bressanone, Chiusa, il castello di Rodengo, Castel Wolfsthurn, il Forte di Fortezza, Castel Tasso, Castel Trostburg, senza considerare la possibilità di sfruttare i bellissimi comprensori sciistici.

O magari potreste scegliere la zona di Merano e dintorni e quindi visitare la bellissima città termale amata dall’imperatrice Sissi nonché altri bellissimi gioielli come Lagundo, Marlengo, Naturno, Parcines, Scena, Tirolo, Cermes e tanto altro ancora.

Potreste anche optare per la stupenda Val Venosta e ammirare il campanile del paese sommerso di Curon Venosta che spunta dalle acque del lago Resia, e poi Glorenza, Laces, Senales e via discorrendo.

Insomma, non vi rimane che prenotare…

