Il live action di One Piece si mostra nelle prime immagine del trailer svelato da Netflix. Una clip più che altro introduttiva che ci catapulta di nuovo nel mondo animato del famoso manga e poi anime giapponese creato da Eiichiro Oda.

“Sin da quando ero un bambino, il mare mi ha chiamato. Quindi, ho deciso di seguire il mio sogno. Sarò il Re dei Pirati!” dice Monkey D. Luffy nel primo trailer dell’adattamento live-action di One Piece di Netflix. Il video è stato pubblicato sabato durante l’evento annuale Tudum dello streamer.

Inoltre, la piattaforma di streaming ha anche rivelato che la prima stagione di One Piece debutterà giovedì 31 agosto 2023. Nel trailer, Luffy si mette a caccia della sua ciurma, e la trova in Zoro, abile spadaccino, nella cartografa Nami, nel cecchino e cannoniere Usop, e nel cuoco Sanji.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, One Piece è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

Nel cast di One Piece: Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy; Mackenyu interpreta Roronoa Zoro; Emily Rudd è Nami; Jacob Romero Gibson è Usopp; Taz Skylar è Sanji; Jeff Ward nei panni di Buggy il Clown.

Imminenti le polemiche alla visione del trailer, provenienti principalmente dai fan più accaniti di One Piece. La critica maggiore è mossa contro la linea di Netflix che sembra voler imporre uno stile più comico rispetto a com’è il manga originale. In precedenza, il live action di Cowboy Bebop non era stato apprezzato e aveva portato alla sua conseguente cancellazione dopo una sola stagione. Vedremo come sarà la reazione alla serie di One Piece.

