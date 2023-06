Lo Xiaomi 13 Ultra è disponibile all’acqisto in Italia, anche se in quantità limitate. Potete trovare il telefono su “mi.com” o presso gli Xiaomi Store Italia, nelle nuance cromatiche Black e Olive Green e nella configurazione con 12GB di RAM e 512GB di storage interno a 1499,99 euro. Se deciderete di comprare lo Xiaomi 13 Ultra entro il 12 luglio otterrete una serie di bonus aggiuntivi, tra cui la permuta del vostro vecchio dispositivo, una riparazione fuori garanzia con spese di manodopera gratuite ed il servizio Airport Exclusive Lounge presso alcuni aeroporti selezionati.

Lo Xiaomi 13 Ultra include uno schermo AMOLED da 6.73 pollici con risoluzione di 3200 x 1440 pixel a 522ppi, è equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, gode della certificazione IP68, del sistema a raffreddamento Loop LiquidCool e di due speaker stereo con Dolby Atmos. Lo Xiaomi 13 Ultra include le connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.2 Gen. 1, l’uscita video DisplayPort fino 4K a 60Hz. Il comparto fotografico si compone di un sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice e pixel da 1,6um, un ultra-grandangolare Sony IMX858 (sensore da 1/2,51 pollici, 12mm eq.), un teleobiettivo Sony IMX858 da 75mm eq. ed un sensore periscopico Sony IMX858 da 120mm eq. e zoom ottico 5x.

La batteria ha una capacità di 5000mAh con Xiaomi Adaptive Charge e ricarica a 90W via cavo, a 50W wireless ed inversa. Lo Xiaomi 13 Ultra è un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista, anche se forse un tantino caro (come, del resto, tutti i top di gamma che si spingono oltre certi limiti tecnici). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

