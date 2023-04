Lo Xiaomi 13 Ultra è protagonista degli ultimi rumors portati alla luce da Yogesh Brar, il leaker che si è occupato di condividere buona parte delle sue specifiche tecniche su Twitter. Per prima cosa, la fotocamera principale dovrebbe essere composta da tutti sensori da 50MP, di cui il principale Sony IMX989 da 1 pollice, un ultra-grandangolare e due differenti teleobiettivi (il secondo con una gamma di zoom più ampia per raccogliere maggiori informazioni dall’ambiente circostante).

La fotocamera anteriore avrà una risoluzione di 32MP. Lo Xiaomi 13 Ultra sarà probabilmente spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm e monterà uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di refresh rate variabile da 1 a 120Hz. Lato design, il device presenterà lati curvi ed un particolare intaglio per ospitare la fotocamera frontale. Lo Xiaomi 13 Ultra presenterà una batteria con una capacità di 4900mAh e supporto per la ricarica rapida a 90W (anche wireless da 50W).

Xiaomi 13 Ultra

(rumoured)



– 6.7" QHD+ AMOLED LTPO, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

– 12/16GB RAM

– 256/512GB storage

– Rear Cam: 50MP + 50MP (UW) + 50MP (zoom) + 50MP (Tele)

– Selfie: 32MP

– Android 13, MIUI 14

– Leica color

– 4,900mAh~ battery, 90W wired, 50W wireless — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 3, 2023

Il telefono dovrebbe anche includere 12GB di RAM e 256GB di storage interno per quanto riguarda la versione base, fino a spingersi a 16GB di RAM e 512GB di memoria per la sua massima configurazione. Android 13 con la personalizzazione offerta dall’interfaccia utente proprietaria MIUI 14 si occuperanno della gestione della parte software. Lo Xiaomi 13 Ultra sarà lanciato tra aprile e maggio 2023, ancora non sappiamo dirvi quando. Non attendiamo un dispositivo che costi poco ed offra prestazioni spropositate, sarebbe assurdo, ma comunque il giusto compromesso tra potenza e prezzo (in fondo, è questa la forza che ha sempre dimostrato di avere il produttore cinese). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

