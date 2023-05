Lo scorso mese di aprile, Xiaomi ha annunciato in Cina la sua nuova ammiraglia Xiaomi 13 Ultra, per il Paese locale in tre opzioni di colore, nero, bianco e verde oliva, ma adesso una funzione di riconoscimento del dispositivo sulla piattaforma di social media cinese QQ mostra un totale di sei opzioni di colore, con l’aggiunta di altre tre tonalità esclusive davvero molto belle, ovvero Starry Sky Blue, Chixia Orange e Ginkgo Yellow. Le tre nuove varianti di colore, che si presentano sgargianti ed estive in vista dell’inizio della bella stagione, presentano tutte un telaio in alluminio nero, che va a riprendere la finitura del grande modulo della fotocamera posteriore.

L’ulteriore cambiamento circa le nuove opzioni di colore riguarda l’anello della fotocamera che si presenta in un colore grafite scuro rispetto all’opzione ottone vista sui colori di lancio. In base alle ultime voci, il produttore cinese potrebbe lanciare le nuove opzioni di colore dello Xiaomi 13 Ultra esclusivamente in Cina ed in maniera simile alle esclusive varianti cromatiche rosso, giallo, green e blu online. Tuttavia, stiamo parlando di una limited edition, e tutte e tre le nuove opzioni di colori dello Xiaomi 13 Ultra saranno disponibili in quantità limitate dal negozio online ufficiale di Xiaomi China a partire dal prossimo 6 maggio dalle ore 10.00 (ora locale in Cina).

Le tre colorazioni esclusive saranno disponibili solo nel taglio di memoria RAM da 16GB e 512GB di spazio di archiviazione ad un prezzo di 6499 Yuan, che al cambio attuale corrisponde a circa 850 euro. Inoltre, le prenotazioni sono state già anticipate su Xiaomi Mall; inoltre, si prevede che il device possa presto essere disponibile anche in altri Paesi globali. Tuttavia, lo Xiaomi 13 Ultra è un dispositivo molto interessante soprattutto per gli appassionati di smartphone che pretendono il massimo.

