Come ben sappiamo, lo scorso mese aprile è stato lanciato in Cina il nuovo Xiaomi 13 Ultra: si tratta di un’offerta ultra-premium del produttore cinese dotato di una configurazione della fotocamera piuttosto speciale. La scorsa settimana è giunto un rapporto secondo cui gli utenti europei potrebbero aspettarsi che il device venga lanciato presto con un prezzo molto più economico di 1499,90 euro.

Il nuovo Xiaomi 13 Ultra è uno straordinario smartphone di punta capace di offrire un’esperienza utente eccellente. La sua caratteristica distintiva è indubbiamente il fantastico display AMOLED QHD+ da 6,73 pollici, che vanta una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una risoluzione di 1440p e una luminosità di picco di 2600nit, rendendolo uno dei display più luminosi disponibili sul mercato. Ad alimentare le prestazioni del lo smartphone è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, affiancato a 16GB di RAM LPDDR5 e 1TB di memoria di archiviazione UFS 4.0. Lo Xiaomi 13 Ultra si distinguerà anche per la sua configurazione unica della fotocamera, con un obiettivo Leica Vario-Summicron con un sensore della fotocamera principale Sony IMX989 da 1 pollice e 50MP, in grado di offrire un’apertura variabile che va da f/1.9 a f/4.0. Include anche un sensore ultra-wide Sony IMX858 da 8MP con un campo visivo di 122°, nonché una coppia di teleobiettivi Sony IMX858 da 50MP. Per selfie e videochiamate, c’è una fotocamera frontale da 32MP.

In esecuzione lavora il sistema operativo Android 13 con la skin MIUI 14 personalizzata di Xiaomi; lo Xiaomi 13 Ultra è poi dotato di una robusta batteria da 5000mAh con supporto sia alla ricarica rapida cablata da 90W che la ricarica wireless da 50W. Quanto ai prezzi, sappiamo che lo Xiaomi 13 Ultra è stato lanciato in Cina a partire da 5999 CNY per la versione 12/256GB, che al cambio corrisponde a circa 775 euro, ma anche i prezzi cinesi sono piuttosto inferiori rispetto a quelli occidentali. Tuttavia, il prezzo europeo trapelato è molto economico e sarebbe di 1499,90 euro.

Continua a leggere su optimagazine.com