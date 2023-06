Aranciata di Madame arriva per posizionarsi in un’estate ancora incerta, se consideriamo che l’Italia continua a subire la minaccia di perturbazioni e temperature altalenanti. Come i sentimenti, se vogliamo concederci una banalità e un po’ di disimpegno nel dilagante nervosismo che proviamo mentre attendiamo che la bella stagione arrivi tra un temporale e una giornata autunnale.

Aranciata di Madame è un pezzo synthpop che ci riporta senza soluzione di ritorno negli anni ’80, escludendo il consueto autotune di cui Francesca Calearo – questo il nome di battesimo della cantautrice vicentina – si serve in ogni sua produzione. Lo abbiamo appreso ne L’Amore, il secondo disco in cui la giovane artista ha raccontato il sentimento più tormentato declinandolo in 16 tracce dagli stili assortiti e quasi inediti per la sua carriera.

Dopo la crudele Il Bene Nel Male, Madame ritorna con Aranciata, la bevanda che ha segnato l’estate di qualche generazione fa e che oggi diventa il colore e il sapore dell’amarezza di un amore che finisce. O un amore che si allontana, o un amore violento. Madame è così, non mostra mai la faccia edulcorata dell’amore né si perde in romanticismi da accendini accesi nei palazzetti. Aranciata di Madame è un padre che non ha saputo amare una figlia, è una ricerca disperata di un senso di appartenenza, è un legame infranto dal tempo o dall’egoismo.

Così Francesca racconta quel momento in cui “mi hai aperto le porte del mare, ma mi hai lasciata sola navigare”, che ora la porta a trovare pace “in una gabbia che non ho aperto a nessuno” mentre chiede al suo destinatario: “Parla chiaro e dimmi perché te ne vai da me”.

Quella sera, primavera

Ero bimba immacolata

Quella sera, la primavera

Di una bimba innamorata

Un segreto ti gonfia le guance

Mi gonfi la faccia di lacrime, ladro di parole

Mi rubi il respiro, mi sembra un addio

Ma io

Io ti tenevo da un dito correndo nel prato

Giocavamo a pallone, bevendo aranciata

E suonavamo canzoni alle feste di Clara

E mi volevi davvero bene?

E se era davvero bene

Perché, perché, perché, perché

Domani te ne vai? Mmh

Perché, perché, perché, perché

Mi ami a metà? Mmh

Non mi lasciare così, non me lo merito

Non mi lanciare così, senza rimedio

Mi hai aperto le porte del mare

E mi hai lasciata sola navigare, mmh

Io ti ho gonfiato le tasche d’amore e le hai bucate

Non so se di proposito, non penso di proposito

Uno specchio per le allodole le tue commedie plateali

Parla chiaro e dimmi perché te ne vai da me

Il tuo fiume senza margine non è più il mio rifugio

Da quando in quello che immaginavi io non ero inclusa

Trovo pace in una gabbia che non ho aperto a nessuno

Perché dentro c’è un ricordo che deve stare al sicuro

Io ti tenevo da un dito correndo nel prato

Giocavamo a pallone, bevendo aranciata

E suonavamo canzoni alle feste di Clara

E mi volevi davvero bene?

E se era davvero bene

Perché, perché, perché, perché

Domani te ne vai? Mmh

Perché, perché, perché, perché

Mi ami a metà? Mmh

Non mi lasciare così, non me lo merito

Non mi lanciare così, senza rimedio

Mi hai aperto le porte del mare

E mi hai lasciata sola navigare, mmh

Nel blu, blu

Più giù, fara più male

Tu, tu

Mi devi ancora dire

Perché, perché, perché, perché

Domani te ne vai? Mmh

Perché, perché, perché, perché

Mi ami a metà? Mmh

Non mi lasciare così, non me lo merito

Non mi lanciare così, senza rimedio

Mi hai aperto le porte del mare

E mi hai lasciata sola navigare, mmh