Morgan risponde a Fedez: è già scontro aperto tra la giuria di X Factor 2023. Appena annunciati in via ufficiale come giudici, tra Fedez – confermato in giuria – e Morgan – il grande ed attesissimo ritorno della prossima edizione – è già guerra.

“Morgan risponde a Fedez. Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?”, scrive Morgan sui social oggi. L’artista invita il collega a sfidarlo sul piano delle competenze musicali, se proprio dovesse avere intenzione di farlo.

L’attacco di Fedez al collega, invece, era stato sferrato sul piano della disciplina, che nulla ha da aggiungere o da togliere all’arte. Ma Morgan in giuria a X Factor 2023 è stato scelto per le sue competenze tecniche. Sulla base di quelle guiderà i talenti della nuova edizione del talent show targato Sky. L’invito al collega giudice e rapper, marito di Chiara Ferragni, è quindi quello a mettere a tacere inutili frecciatine. Piuttosto, se proprio bisogna mettersi alla prova a vicenda, perché non farlo sul piano prettamente artistico e musicale? Una sfida che Morgan vincerebbe ad occhi chiusi.

Cosa ha detto Fedez su Morgan

La prima frecciatina di Fedez a Morgan è arrivata a margine della conferenza stampa di LoveMi, l’evento organizzato da Fedez in Piazz Duomo a Milano, a scopo benefico. Nel commentare il nuovo incarico in giuria a X Factor 2023, Fedez si era lasciato andare ad un commento sul collega Morgan, o meglio ad una speranza. Il tono polemico, però, non è passato inosservato:

“Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato perché non è mai stato così”, le parole di Fedez che tengono banco sui social. Ora arriva la risposta di Morgan.