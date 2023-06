Il 4 giugno 1993 Kurt Cobain fu arrestato. La stampa dell’epoca – da Entertainment Weekly a The Seattle Times – riportò che il frontman dei Nirvana avrebbe aggredito sua moglie Courtney Love al culmine di una lite, addirittura sbattendola a terra per poi tentare di soffocarla.

I quotidiani si basarono su quanto riferito dalla polizia. La coppia, secondo le notizie, avrebbe iniziato a litigare per via dei recenti acquisti di Cobain, una Beretta 380, una Taurus 380 e una Colt AR-15. Armi, quelle, che la frontwoman delle Hole non voleva in casa e che la voce di Smells Like Teen Spirit aveva acquistato per difendersi da un “predatore” che nei giorni precedenti avrebbe minacciato la loro proprietà.

Dunque, al culmine del nervosismo – sempre secondo la stampa dell’epoca – Courtney Love avrebbe gettato un bicchiere di succo di frutta sulla faccia di Cobain, che avrebbe reagito spingendola fino a farla rovinare sul pavimento per poi tentare di soffocarla. Quando la polizia arrivò nella villa, sequestrò le armi e arrestò il frontman dei Nirvana. Kurt Cobain trascorse tre ore in stato di arresto per poi essere rilasciato su una cauzione di 950 dollari. Il pubblico ministero non presentò denuncia.

Raggiunta dalle notizie battute in fretta e furia dalla stampa locale, Courtney Love smentì l’aggressione al telefono con Entertainment Weekly. Il giornalista le chiese: “Siete la risposta a Ike & Tina Turner?“ e Courtney rispose con tono perentorio: “Non fare lo stupido”.

“Kurt non è violento, non è uno che picchia la moglie, siamo le persone più compatibili sulla terra”, aggiunse la Love a The Seattle Times. Al telefono con Entertainment Weekly, con Kurt Cobain presente all’ascolto, la Love spiegò: “Stavamo suonando punk rock in garage e qualcuno ha chiamato la polizia”. La loro villa si trovava in un quartiere tranquillo e probabilmente i vicini, con quella musica a tutto volume, pensarono che fosse in corso una lite.

Poi l’arrivo di “tre macchine della polizia” con “sei poliziotti” che portarono via Cobain. “Kurt ha trascorso tre ore in prigione. È stato un inferno. Ho pianto tutto il tempo”, raccontò Courtney. E le armi? “Odio quella pistola, mi ricorda Axl Rose”, aggiunse la Love ammettendo, in ogni caso, quanto non gradisse la presenza di armi all’interno della casa. Nessuna aggressione, quindi, bensì un grande equivoco per la polizia e ripreso senza troppe verifiche dalla stampa.

“Perché ogni volta che beviamo una fo**uta birra, è nelle fo**ute notizie?”.