Pochissime ore prima di Council Skies, ecco il nuovo singolo di Noel Gallagher con gli High Flying Birds. Il cantautore di Manchester regala ai fan un altro estratto con una nuova collaborazione con Johnny Marr, ex chitarrista dei The Smiths. Un’ispirazione più che palese, quella che l’ex Oasis ha tratto per la nuova release della band.

Open The Door, See What You Find è la risposta alla latente cupezza dei singoli precedenti. Nel brano, infatti, si respira più speranza e proprio Noel Gallagher ha descritto il testo con queste parole:

“A un certo punto della tua vita ti guardi allo specchio e vedi tutto ciò che sei sempre stato e tutto ciò che sarai. Si tratta di accettarlo con serenità. Essere felice di dove sei nella vita, di chi sei e di dove stai andando. La vita è bella!”.

Poco prima del lancio del nuovo album, dunque, Noel Gallagher propone il brano motivazionale. Council Skies sarà fuori il 2 giugno come quarta esperienza in studio dell’ex Oasis 6 anni dopo l’ultimo disco Who Built The Moon? (2017) e dopo l’ultimo EP This Is The Place (2019).

Noel Gallagher si è ripreso la scena già dall’inizio dell’anno, quando senza preavviso aveva lanciato la novità sulla nuova musica in arrivo. Nel frattempo, il 2023 continua ad essere l’anno in cui la reunion degli Oasis oscilla tra la possibilità e il sogno irrealizzabile, specialmente dopo che Noel ha affermato di essere in attesa che Liam Gallagher chiami il suo staff per intavolare il discorso.

Per il momento Liam non lo ha fatto, stando a quanto sostiene Noel. L’anniversario di Definitely Maybe si avvicina e c’è ancora chi spera in un armistizio tra i fratelli-coltelli. Recentemente sono volate nuove accuse e rivendicazioni che hanno nuovamente allontanato le possibilità.

Council Skies Council Skies

Audio CD – Audiobook

Testo

[Verse 1]

Sunrise

In the palm of your hand

Think twice

Don’t put your head in the sand

Alright, dream it if you wanna

All night down on the corner

Sunrise

In the palm of your hand [Chorus]

Open the door

See what you find

Don’t look away!

Open the door

See what you find

Don’t look away! [Bridge]

I see all that I will ever know

I see all that I will ever be

And it’s warm outside [Chorus]

Open the door

See what you find

Don’t look away! [Verse 2]

White light

In the palm of your hand

Think twice

Don’t put your head in the sand

Alright, dream it if you wanna

All night down by the river

Think twice

Don’t put your head in the sand [Chorus]

Open the door

See what you find

Don’t look away!

Open the door

See what you find

Don’t look away! [Bridge]

I see all that I will ever know

I see all that I will ever be

And it’s warm outside [Chorus]

Open the door

See what you find

Don’t look away!

Open the door

See what you find

Don’t look away!

Traduzione