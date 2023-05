Nelle più belle canzoni dei The Smiths troviamo tutto quel sapore del post-punk britannico che prese il posto del punk della fine degli anni ’70, quasi una corrente di disillusione imperante di cui la band di Morrissey è stata una delle più autorevoli portavoce insieme ai Cure di Robert Smith, a Siouxsie And The Banshees, ai Joy Division e tantissimi altri nomi di un certo peso. Con appena 4 album, i The Smiths sono entrati con ogni diritto nella storia della scena alternativa e oggi, quasi 40 anni dopo il loro avvento, sono un punto di riferimento per tantissimi artisti.

This Charming Man (1983)

Una canzone iconica, con un successo immediato tale da portare i The Smiths a ottenere il primato di prima band new wave sul palco di Top Of The Pops. Un ritmo sostenuto e pieno di groove e l’assoluta eleganza del cantato di Morrissey fanno di This Charming Man uno dei momenti più alti della corrente post-punk.

Bigmouth Strikes Again (1986)

La voce di Morrissey si muove su scale di settima, il tutto dietro le chitarre acustiche di Johnny Marr che riesce a rendere l’essenziale un capolavoro di stile ed eccentricità. Un brano orecchiabile e sofisticato, nel pieno dello stile dei The Smiths.

There Is A Light That Never Goes Out (1986)

Tra le più belle canzoni dei The Smiths non può certo mancare There Is A Light That Never Goes Out, una botta di romanticismo nonché uno dei brani più amati dal pubblico, un pezzo di storia mai scritta prima.

Please, Please, Please Let Me Get What I Want (1984)

Poco più di un minuto, una chitarra e una voce, ed ecco il capolavoro. Please, Please, Please Let Me Get What I Want è una ballata ma anche una preghiera di speranza.