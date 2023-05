Una nuova serie coreana si appresta a debuttare su Prime Video. Amazon ha infatti dichiarato di aver raggiunto un accordo per inserire nel proprio catalogo streaming HeartBeat, progetto dell’emittente della Corea del Sud KBS. La serie, strutturata in 16 episodi, sarà distribuita in oltre 240 nazioni e territori in tutto il Globo a partire dal prossimo 26 giugno.

HeartBeat – Trama

Heartbeat è una commedia romantica fantasy scritta da Kim Ha-na e Jung Seung-jo. La serie racconta la storia di Sun Woo-Hyeol, un ragazzo metà umano e metà vampiro, e Joo In-Hae, una ragazza dal cuore freddo che lavora part time come infermiera e gestisce una pansione. Lui perde l’occasione di diventare umano, opportunità che capita un giorno ogni 100 anni. I due si incontrano e tra loro nasce una relazione amorosa molto complicata.

HeartBeat – Cast

I protagonisti di HeartBeat sono interpretati da Ok Taec-yeon e Won Ji-an. Gli altri ruoli principali sono affidati a Park Kang-hyun, che interpreta Shin Do-sik, un esperto del settore immobiliare, e a Yoon So-hee nel ruolo di Na Hae-won: una donna d’affari.

Nel cast compaiono anche:

Yoon Byung-Hee – Lee Sang-Hae

Ko Kyu-Pil – Parco Dong-Seob

Kim In-Kwon – O Yang-Nam

Seung You – Rosa

Baek Seo-Hoo – Lee Man-Hwee

Baek Hyun-Joo – Ko Ki-Sook

Jung Young-Ki – Kim Gwang-Ok

Ham Tae-In – Direttore generale Koo



