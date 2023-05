Usiamo prudenza, perché il 30 maggio 1968 non è la data di uscita del White Album dei Beatles e tanto meno White Album è il nome del disco di cui parleremo. Sarebbe più appropriato parlare di The Beatles dei Beatles, ma ciò che è opportuno fare è ricostruire quale atmosfera si respirava tra i Fab Four.

Verso la fine di maggio Paul McCartney, Ringo Starr e John Lennon si riuniscono a Esher, nel Surrey, a casa di George Harrison per gettare le basi delle canzoni che faranno parte del prossimo disco. Il risultato, impresso in un registratore Ampex a quattro piste, è in una demo dal titolo The Kinfauns Demo. I Beatles sono cambiati, dopo l’esperienza in India con il guru Maharishi. Da quel viaggio sono tornati con tanta ispirazione ma anche un ego in più che risveglia tensioni tenute soffocate e che spezzano la continuità con Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Per questo le sessioni di White Album – Revolution tra le prime registrazioni – procedono non più come un lavoro corale bensì come l’opera di quattro solisti, specialmente quei Lennon e McCartney che sì, sono accreditati come co-autori dei brani ma nei fatti non scrivono mezza riga insieme.

Il risultato sarà un album dall’assortimento totale di stili, dal rock più violento – Helter Skelter – alla filastrocca infantile (O-bla-di, O-bla-da), dall’introspezione blues (Happiness Is A Warm Gun) all’intimismo (While My Guitar Gently Weeps, con il solo di Eric Clapton). Ci sarà anche tanto spazio per la bellezza di Blackbird e Dear Prudence e per il rock’n’roll di Back In The USSR.

Ad oggi White Album dei Beatles è uno dei dischi migliori della storia del rock, che quando uscirà (22 novembre 1968) avrà il difficile compito di seguire il capolavoro Sgt Pepper’s e, guarda caso, sarà proprio un capolavoro ad avviare i Beatles verso la fine della loro storia che altro non può essere se non dignitosa.