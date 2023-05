Poeta del rock, semi-dio indiscusso e maestro di rime e composizione: nei migliori album di Bob Dylan c’è tutta la storia del folk rock e di una generazione in continua riscoperta ed evoluzione. Con le sue canzoni Bob Dylan ha raccontato un mondo disincantato e sognatore ed è diventato un punto di riferimento per tutti gli artisti nati dopo di lui, anche in Italia. In ognuno dei suoi 39 album c’è un pezzo della storia del mondo, soprattutto degli Stati Uniti, che il cantautore folk-rock per eccellenza ha saputo tradurre in musica con una sensibilità ancora ineguagliata.

The Freewheelin’ Bob Dylan (1963)

Brevemente, è il disco di Blowin’ In The Wind, Masters Of War e Girl From The North Country. Con il suo secondo album Bob Dylan sforna il primo capolavoro e diventa ufficialmente il menestrello del folk rock che segnerà per sempre il Novecento.

Highway 61 Revisited (1965)

Highway 61 Revisited è un album fondamentale nella discografia di Dylan. È caratterizzato da testi criptici, un suono rock e una sensibilità folk distintiva. Brani come Like a Rolling Stone e Desolation Row hanno definito un nuovo standard per la scrittura delle canzoni, influenzando generazioni di musicisti.

Blonde on Blonde (1966)

Blonde on Blonde è un album che ha segnato un’altra pietra miliare nella carriera di Dylan. Con una miscela di folk, rock e blues, l’album presenta testi poetici e complessi, suonati con una band di sessione di prim’ordine. Canzoni come Visions of Johanna e Just Like a Woman incarnano la sua abilità di raccontare storie coinvolgenti attraverso la musica.

Blood On The Tracks (1975)

Blood On The Tracks è un lavoro toccante e intimo, caratterizzato da un suono acustico e testi profondamente emotivi. Dylan affronta temi di amore, perdita e rimpianto in canzoni come Tangled Up In Blue e Simple Twist Of Fate. Questo album rappresenta un punto di svolta nella sua carriera, un riavvicinamento alla sua vena folk.

Time Out Of Mind (1997)

Time Out Of Mind segna il ritorno in grande stile di Dylan negli anni ’90. L’album è cupo, malinconico e ricco di atmosfera. Attraverso canzoni come Love Sick e Not Dark Yet, Dylan esplora temi della mortalità e del desiderio, offrendo una prospettiva matura e riflessiva.