Debutta Cops Una Banda di Poliziotti su Tv8. Dopo il lancio su Sky a fine 2020, arriva in chiaro la serie comedy con Claudio Bisio che segue le vicende di un commissariato fuori dal comune. Alla regia c’è Luca Miniero, già dietro la macchina da presa per Benvenuti al Sud e Sono tornato.

Stasera, 7 luglio, andrà in onda la prima di due puntate. Ispirato a Kops, film svedese del 2003, Cops racconta le strampalate vicende di un commissariato che escogita un folle piano per evitare la chiusura. La storia è ambientata ad Apulia, una città dove non si commettono reati dal molto tempo. Per questo motivo, Margherita Nardelli, dirigente della Polizia di Stato, si reca sul posto per iniziare il procedimento che porterà alla sua chiusura. Sul luogo trova il Commissario Cinardi, giunto da poco ad Apulia dove spera di passare i suoi ultimi giorni prima della pensione in assoluta tranquillità. Scoperto che il Commissariato rischia di chiudere, Cinardi si unisce al gruppo di agenti che lavorano là e pianifica un piano: mettere in atto una serie di piccoli crimini che permetterà loro di continuare ad esercitare ad Apulia.

Nel cast di Cops Una banda di poliziotti troviamo Claudio Bisio nel ruolo del commissario Valerio Cinardi; Stefania Rocca interpreta Margherita Nardelli, una donna dedita alla carriera; Pietro Sermonti è Nicola O’sicc, Sovraintendente Gargiulo Nicola, marito di Maria è soprannominato ironicamente O’Sicc per la sua forma fisica; Francesco Mandelli è Benny The Cop, agente scelto Benedetto, detto Benny, fan accanito degli action movie americani; Dino Abbrescia è Tonino, gestore di un chioschetto di hamburger e panini in piazza ad Apulia dove si riforniscono i poliziotti; Giulia Bevilacqua è Maria Crocifissa, Ispettore, madre e moglie di Nicola; Guglielmo Poggi è Tommaso, giovane centralinista del commissariato; Giovanni Esposito è Anaconda, fratello minore di Zu Tore, soffre di personalità multipla.

Cops Una banda di poliziotti su Tv8 vi aspetta stasera alle 21:15.

Continua a leggere su optimagazine.com.