Nei migliori album di Marracash troviamo tutto il sottobosco rap della provincia milanese, con uno storytelling sempre fedele agli esordi e che non smette di fotografare le vite al limite, gli amori e dissapori, ma soprattutto le difficoltà dell’esistenza di chi vive ai margini e lotta ogni giorno per un riscatto. Oggi Fabio Bartolo Rizzo è un punto di riferimento per la scena italiana, un talento che lo rende ospite autorevole di tantissimi artisti e una penna pungente ma romantica, sempre sul pezzo e dallo sguardo critico.

Marracash (2008)

Tra i migliori album di Marracash non può certamente mancare il disco di debutto, quello di Badabum Cha Cha – che nel 2008 fu un vero e proprio tormentone – e del duetto con Guè Pequeno in Fattore Wow, dove troviamo anche J-Ax. Una partenza col botto in cui Fabio racconta la sua Barona a colpi di rime e si colloca a pieno diritto nella lista dei grandi classici del rap.

King Del Rap (2011)

King Del Rap è il disco di rottura che ogni artista meritevole pubblica almeno una volta nella sua carriera. Con King Del Rap Marracash strizza l’occhio al pop ma si autoreferenzia con il titolo di “re del rap”, una corona che decisamente indossa bene e impreziosita da perle rap come Didinò e Rapper/Criminale. Non mancano gli ospiti eccellenti come Guè Pequeno, Salmo, Emis Killa e tanti altri.

King del Rap Audio CD – Audiobook

04/23/2013 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

Santeria (2016)

Da collaboratori a co-autori: in questo disco Marracash lavora insieme a Guè Pequeno e insieme ritornano ai fasti della Dogo Gang con canzoni old school e una tracklist che vanta 14 pezzi-bomba, una vera e propria lezione di stile.

Santeria by Marracash Santeria by Marracash

Audio CD – Audiobook

Persona (2019)

Con Persona arriva la consacrazione definitiva: Marracash scrive il disco dopo due anni di tormenti personali e al suo pubblico racconta il suo inferno con un messaggio di speranza.

Persona Marracash

Persona

Noi, Loro, Gli Altri (2021)

Se con Persona arriva la consacrazione, con Noi, Loro, Gli Altri arriva l’elevazione. Marracash raggiunge il capolavoro e supera se stesso.