Porto Rubino arriva alla sua quinta edizione, come cinque sono gli appuntamenti in programma per l’estate 2023. Spiega le vele la nuova edizione di Porto Rubino, il format ideato da Renzo Rubino che animerà le coste della Puglia dal 30 giugno al 9 luglio. Cinque gli appuntamenti all’insegna della musica e della tutela dei mari.

“Dopo 5 anni Porto Rubino è diventato una certezza tra i festival estivi italiani. Eppure sembrava assurdo poter immaginare di trasformare una barca in palcoscenico, di fare in modo che diverse entità artistiche potessero coesistere in situazioni instabili. Come un qualsiasi porto, infatti, il Festival non ha genere ed è prevalentemente sull’acqua – racconta Renzo Rubino – Sono anche aumentati i concerti che quest’anno saranno 5 come le edizioni. Prima era molto complicato creare il cast, contattare le capitanerie e spiegare il format alle diverse amministrazioni. Ora è tutto diverso e per la prima volta siamo riusciti a rendere gratuiti due dei cinque eventi. Un giorno mi piacerebbe fossero liberi per tutti, ci arriveremo!“

Si parte con una novità importante: ad accompagnare Renzo Rubino nelle 5 tappe di Porto Rubino ci sarà l’amica cantautrice Chiara Galiazzo. Sarà lei “inviata di bordo” che incontrerà gli ospiti e racconterà sui social le emozioni e i dietro le quinte per poi esibirsi tra gli ospiti della serata finale. E tanti altri sono gli artisti che hanno risposto “presente” all’invito di Renzo Rubino, tanti coloro che si alterneranno sul palco delle 5 tappe, spinti solo dall’intenzione di condividere un momento musicale unico nel suo genere e irripetibile.

Con Renzo Rubino sul palco ci sarà Mahmood a Brindisi e Madame a Giovinazzo. Nella stessa tappa si esibiranno anche i vincitori di X Factor, i Santi Francesi. Nella tappe finale si esibiranno Emma Marrone e Francesca Michielin – tra gli altri. A Monopoli sono invece attesi artisti del calibro di Piero Pelù e Niccolò Fabi.

Biglietti disponibili in prevendita a partire dalle ore 15:00 di oggi su Vivaticket.com.

Ospiti e programma di Porto Rubino

30 GIUGNO – BRINDISI

Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia)

Mahmood

Omar Pedrini

2 LUGLIO – GIOVINAZZO

Madame

Emma Nolde

Santi Francesi

Alan Sorrenti

5 LUGLIO – MONOPOLI

Bianco

Giovanni Caccamo

Niccolò Fabi

Piero Pelù

7 LUGLIO – TRICASE

Carlo Amleto

Delicatoni

Levante

Nada

Raf

9 LUGLIO – CAMPOMARINO

Dardust

Dente

Emma Marrone

Francesca Michielin