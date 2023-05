Nei migliori album di Claudio Baglioni c’è tutto il romanticismo di un cantautore cresciuto nella Roma di Rino Gaetano e con una poesia per ogni istante della vita, anche il più tormentato. Nei suoi brani Baglioni racconta la sua città – Porta Portese – ma anche i primi turbamenti – Questo Piccolo Grande Amore – con una voce ancora oggi inimitabile e una sensibilità che in un artista non deve mai mancare.

Questo Piccolo Grande Amore (1972)

Tra pop e rock, Questo Piccolo Grande Amore non può mancare tra i migliori album di Claudio Baglioni. Con tutto il romanticismo di cui sopra, il disco si colloca tra le opere più importanti della canzone italiana grazie alla title-track ma anche a Porta Portese, una varietà di sfumature che raccontano tutta l’ispirazione del cantautore.

Gira Che Ti Rigira Amore Bello (1973)

Ad un anno dallo straordinario successo di Questo Piccolo Grande Amore, Baglioni si immerge nel progetto di un concept album e racconta un viaggio a bordo di una Citroen ribattezzata “Camilla” alla quale darà fuoco per rompere con il passato. Da W L’Inghilterra a Io Me Ne Andrei, Gira Che Ti Rigira Amore Bello è uno dei dischi più importanti della discografia di Claudio Baglioni.

La Vita è Adesso (1985)

Secondo Rolling Stone si tratta del disco più venduto della storia della musica italiana. Con questo album Baglioni diventa un sex symbol e fotografa gli anni ’80 con canzoni immediate.

Oltre (1990)

Per molti è il capolavoro di Claudio Baglioni. Oltre è un concept album intriso di world music e sperimentazioni, ma soprattutto un punto di rottura con il cantato romantico-adolescenziale.