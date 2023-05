Alle date già annunciate si aggiunge un evento last minute dei Sum 41 a Milano per il tour d’addio del 2023. La band di In Too Deep sta portando nei club uno show intimo e con una scaletta differente dalla setlist solitamente seguita nei concerti in occasione del Surprise No Personal Space Show, lo spettacolo con il quale salutano il pubblico dopo l’annuncio dello scioglimento.

I Sum 41 a Milano nel 2023

Va precisato che il concerto dei Sum 41 a Milano è a disponibilità limitata. Per poter partecipare bisogna essere in possesso di altri titoli. L’evento si terrà presso lo Spazio Mil del Carroponte di Sesto San Giovanni il 31 maggio 2023, tra appena due settimane.

Chi intende partecipare dovrà acquistare uno dei seguenti titoli entro il 28 maggio:

Un biglietto per il pre-show di Slam Dunk Festival Italy che si svolgerà a Bellaria Igea Marina in data 1 giugno 2023;

Un abbonamento 3 giorni di Slam Dunk Festival Italy che si svolgerà a Bellaria Igea Marina nelle date 1-2-3 giugno 2023;

Un biglietto per il concerto dei Sum 41 che si svolgerà al Palazzo del Turismo di Jesolo in data 10 giugno 2023.

Coloro che saranno sprovvisti dei requisiti precedentemente elencati non potranno accedere allo show dei Sum 41 al Carroponte di Sesto San Giovanni e non potranno ottenere un rimborso. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 11 di giovedì 18 maggio su TicketSMS.

Lo scioglimento dei Sum 41

L’8 maggio 2023 i Sum 41 hanno annunciato il loro scioglimento con una nota diffusa sui loro canali social ufficiali. Il testo:

“Il fatto di essere stati attivi come band dal 1996 ad oggi ci ha regalato alcuni dei migliori momenti della nostra vita. Saremo sempre grati ai nostri fan, sia vecchi che nuovi, che ci hanno supportato nel corso degli anni. È difficile esprimere l’affetto e il rispetto che abbiamo per tutti voi e volevamo che voi riceveste questa notizia direttamente da noi.

I Sum 41 si sciolgono. Terremo i concerti già in programma per questa estate e pubblicheremo l’ultimo album Heaven :x: Hell, a cui farà seguito un ultimo tour mondiale. Presto renderemo noti i dettagli.

Per ora contiamo di vedervi tutti in tour e siamo entusiasti di quello che il futuro riserverà ad ognuno di noi.

Grazie per questi 27 anni di SUM 41″.

Al Surprise No Personal Special Show seguiranno dunque un ultimo album, Heaven :X: Hell e un ultimo tour mondiale che potrebbe nuovamente toccare l’Italia.