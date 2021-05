Non c’è dubbio che verrà posta la massima attenzione nella selezione delle migliori immagini di auguri di buona Festa della Mamma 2021, magari dolci e premurosi o anche divertenti e scherzosi. La ricorrenza 2021 che quest’anno capiterà domenica 9 maggio non potrà passare di certo inosservata per figli grandi e piccoli che siano. Come al solito, i principali canali di auguri (oltre che dal vivo) saranno le app di messaggistica come WhatsApp e i social come Facebook.

La festività ha origini datate nel nostro paese e la scelta di onorare la ricorrenza nella seconda domenica di maggio ci accomuna con un gran numero di paesi europei ma anche del mondo come gli Stati Uniti, il Giappone, l’Australia. Una prima selezione di immagini di buona Festa della Mamma 2021 sono quelle presenti nella prima galleria di questo articolo. Si tratta delle foto che si accompagnano alle frasi più romantiche e dolci, quelle che non mancheranno di fare breccia nell’animo delle figure materne più sensibili.























Non mancano all’appello però neanche alcune immagini di auguri di buona Festa della Mamma 2021 divertenti, quelle che scherzano su quelle madri particolarmente rigorose o sul ruolo del papà che può fare davvero felice la sua consorte con un gesto tutt’altro che simbolico. La più adatte e versatile soluzione di tutte potrebbe essere quella in cui si fa riferimento all’instancabile lavoro delle donne della nostra vite, in ogni ambito e alla gratuità del gesto. Queste ultime foto magari si prestano soprattutto ad una destinataria abbastanza auto-ironica.

Ognuna delle immagini con gli auguri di buona Festa della Mamma potrà essere selezionata per poi essere condivisa a piacimento attraverso app di messaggistica come WhatsApp, Telegram ma anche la sempre più rinomata Signal. Allo stesso tempo, ognuna delle soluzioni proposte potrà essere utilizzata anche su un social network come Facebook, naturalmente taggando la destinataria del messaggio tanto caloroso.