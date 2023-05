Era il 2021 quando i Maneskin all’Eurovision arrivarono primi conquistando la vetta del mondo e inaugurando il loro successo mondiale. Due anni fa la band romana arrivò sulla bocca di tutti e oggi, Damiano David e soci, occupano i palchi più prestigiosi di tutti i continenti, soprattutto negli Stati Uniti.

Chi si ricorda la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021, però, non dovrebbe aver dimenticato le polemiche e le fake news che per giorni colpirono la band condizionando anche una certa stampa e una robusta fetta della politica. Qualcuno scrisse, infatti, che nel momento della premiazione Damiano David avrebbe assunto cocaina in diretta mondiale e a favor di telecamera, complice la posizione che aveva assunto per qualche secondo.

Nessuna prova e tanta malizia, eppure la bufala circolò per giorni costringendo Damiano David a sottoporsi ad un test antidroga per fugare ogni dubbio. Il risultato fu negativo, ovviamente, ma l’intera vicenda restituì un chiaro ritratto dell’assoluta malafede di alcuni organi di stampa internazionali. Oggi Damiano David non ha dimenticato quell’episodio e per questo, nelle storie Instagram, registra un video in cui dice:

“Questa ragazzi è una serata molto speciale. Oggi sono due anni da quando forse ho pippato in diretta“.

Damiano David non trattiene le risate, ma tutti ricordano i giorni di tensione e i ripetuti debunking sulle notizie che arrivavano soprattutto dall’estero. Le prove non esistevano, ma l’insistenza fu esasperante. Proprio nel gennaio 2023 Damiano David e soci hanno detto al The Guardian:

“La gente pensa che ci comportiamo come i Sex Pistols o i Mötley Crüe, ma non siamo niente del genere. Conosciamo bene i rischi legati all’uso di droghe e come possano influenzare il tuo corpo. Io non bevo nemmeno più alcolici”.

Oggi, come l’ironia di Damiano David dimostra, quella fase è superata. Al Guardian hanno detto: “All’epoca ci eravamo arrabbiati, ora non ce ne frega un ca**o”. Il frontman, addirittura, tiene il risultato negativo di quel test appeso al frigorifero.