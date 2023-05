Chi ha vinto Pechino Express 2023? Gli #italoamericani Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Questa è la risposta che è arrivata ieri sera da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca alla fine di un percorso lungo 8000 km, nel sito archeologico della ex capitale dell’Impero Khmer, il più grande complesso templare al mondo. I due si sono lasciati andare ad un abbraccio e un urlo liberatorio tra gli applausi dei presenti che non possono far altro che complimentarsi per il loro percorso.

Ecco il momento postato sui social ufficiali Sky:

Al secondo posto si è piazzata un’altra coppia di favoriti ovvero “I Novelli Sposi” Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La finalissima si è svolta tra le due coppie che sono giunte al termine insieme e che lungo il percorso hanno portato a casa tre tappe a testa. Terzo posto per “Le Mediterranee” Carolina Stramare e Barbara Prezia.

Gli ultimi 172 chilometri di questo interessante percorso sulla ‘via delle Indie’ hanno visto le tre coppie partire da Battambang, nel cuore della Cambogia per arrivare poi nel sito archeologico della ex capitale dell’Impero Khmer dove sono stati annunciati i vincitori di Pechino Express 2023. Per festeggiare la loro vittoria, venerdì 12 maggio dalle 16 Joe e Andrea saranno al Negozio Sky di Corso Vercelli 12, a Milano per un evento aperto al pubblico che permetterà a tutti di ascoltare le loro impressioni a caldo.

Ci sarà una nuova edizione? Siamo sicuri che dopo il successo portato a casa da Sky anche in questa nuova edizione non mancherà un rinnovo e i fan non possono far altro che mettersi comodi in attesa di capire quale sarà la prossima tappa.