I vincitori di Pechino Express 2022 sono I Pazzeschi? Le anticipazioni dell’ultima tappa della prima edizione Sky rivelano che non mancheranno le emozioni così come le lacrime e le risate ma l’unica cosa che non è ancora certa è la coppia di vincitori. La pazzesca avventura dei viaggiatori della prima edizione del programma targata Sky sta per terminare con gli ultimi chilometri, le ultime prove e la rivelazione che tutti attendono con ansia ovvero l’ordine d’arrivo delle tre coppie rimaste in gara.

La nona edizione di Pechino Express sarà sicuramente ricordata nel tempo e non solo per i chilometri macinati e i bellissimi luoghi visitati ma, soprattutto, perché sarà la prima targata Sky e quella in cui il veterano Costantino Della Gherardesca ha lasciato il suo posto a favore di Enzo Miccio, almeno per un po’. Il conduttore storico del programma è però tornato al suo posto e nell’ultima tappa in onda oggi, 12 maggio, saranno in due a condurre i viaggiatori verso il gran finale.

La Rotta dei Sultani che conta 7mila chilometri si concluderà a Dubai con partenza dalla terrazza panoramica Palm Tower e arrivo al roof dell’Emirates Grand Hotel dove una delle tre coppie ancora in gara sarà eliminata. A quel punto solo in quattro correranno verso la finale percorrendo Al Bastakiya, The Green Planet, la spiaggia La Mer e il centro commerciale City Walk.

Solo alla fine conosceremo i vincitori di Pechino Express 2022 che potrebbero essere proprio I Pazzeschi che si sono dimostrati sempre con una marcia in più nel loro percorso, ma sarà proprio così? Allo scontro finale ci saranno Victoria Cabello e Paride Vitale (I Pazzeschi), Fru e Aurora Leone (Gli Sciacalli), Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni (Mamma e Figlia).