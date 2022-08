Pechino Express sbarca su Tv8. A pochi mesi dalla messa in onda su Sky, la Rotta dei Sultani si prepara ad allietare il pubblico di Tv8 che avrà modo di vedere in chiaro il percorso dei nuovi concorrenti dell’adventure game per la prima volta andato in onda su Sky e non su Rai2. Chi ha seguito il programma sa bene come sono andate le cose e chi ha portato a casa la vittoria finale ma sa anche quali sono state le coppie ‘più forti’, ma quando andrà in onda Pechino Express su Tv8?

Dal 6 settembre, ogni martedì su TV8, le 10 coppie partiranno per esplorare territori fantastici e a conoscere culture straordinarie tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale che avrà luogo nella futuristica Dubai. Le dieci coppie che compongono il cast di Pechino Express sono così formate: Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”.

Le coppi potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale negli oltre 7000 km che compongono il percorso della gara. A fare la differenza saranno resistenza fisica, abilità e intraprendenza tappa dopo tappa, basteranno? Siamo sicuri che il pubblico di TV8 apprezzerà questo intenso viaggio che ha riportato il programma alle origini ma la messa in onda un po’ tardiva rispetto a quella originale non aiuterà in termini di ascolti.