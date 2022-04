Torna Costantino della Gherardesca in Pechino Express? Sono molti i fan del programma che attendono con ansia il ritorno in tv del loro amato ex viaggiatore e conduttore del programma nonostante l’effetto che ha travolto Enzo Miccio in queste settimane, ma davvero è Costa il misterioso emiro che poco fa è stato annunciato e ‘spoilerato’ sui social da Sky?

In molti sono convinti che il conduttore sia pronto a tornare al suo posto ad un passo dall’ultimo pezzo di viaggio per i suoi concorrenti ma se così non fosse, chi si nasconde sotto quel turbante? La risposta arriverà questa sera nella nuova puntata di Pechino Express in cui i viaggiatori saranno chiamati a concludere la loro tappa in Giordania.

Ultima tappa in Giordania per le cinque coppie in gara di Pechino Express che oggi, giovedì 28 aprile, alle 21.15su Sky Uno e in streaming su NOW, affronteranno 287 km, un tragitto fondamentale prima di raggiungere gli Emirati Arabi, l’ultimo Paese di questa storica avventura. A contendersi l’accesso alla semifinale ci sono Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia“.

Partiti da Petra, i viaggiatori raggiungeranno Kerak e la sua Roccaforte con all’interno un vero e proprio labirinto, pieno di cunicoli e corridoi ed è qui che le prime due coppie arrivate si sfideranno nella prova vantaggio di questa settimana. A quel punto il viaggio proseguirà verso la Capitale, Amman. Arrivati a destinazione sarà l’immancabile busta nera, custodita per tutta la tappa dagli Sciacalli, vincitori della scorsa puntata, a decretare l’eliminazione o meno degli ultimi arrivati.