Can Yaman sta male oppure no? Il mistero sui presunti problemi dell’attore turco si infittisce e travolge i social a pochi giorni dal suo arrivo in Puglia per un’altra tappa del suo tour in nome della beneficenza. Secondo quanto riporta il sito altamuralife.it sembra che a causa di alcuni problemi di salute, non meglio precisati, salterà l’evento presso il ristorante la Loggia sulle Mura di Altamura.

La star turca, volto noto dei pomeriggi di Canale5, aveva fissato alcune tappe del suo tour benefico in Puglia proprio per raccogliere i fondi in favore dell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I di Roma e per tutte le vittime del terribile terremoto che ha colpito le popolazioni a confine tra la Turchia e la Siria.

A quanto pare Can Yaman ha alcuni problemi fisici che impedirebbero la sua presenza giovedì all’evento anche se al momento sui suoi social tutto tace. Non vi è conferma ufficiale sui profili dell’attore o dell’associazione e nemmeno su quelli del locale anche se su Instagram è disponibile uno screen tra le pagine dedicate a Can Yaman. Ecco di seguito un post:

Al momento non vi sono notizie certe né in un senso e né nell’altro ma siamo sicuri che nelle prossime ore, sempre sui profili social delle parti interessate, arriverà qualche novità in più. I fan già in attesa dell’evento sono già pronti a capire quando e come incontrare il loro amato Can Yaman sicuri che l’evento, se tutto sarà confermato, sarà solo rimandato.