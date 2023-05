Stasera su Rai1 va in onda il concerto-evento in omaggio a Lucio Dalla. Dall’Arena Lucio è il titolo dello spettacolo che si è tenuto nella magica cornice dell’Arena di Verona. Una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi, con tanti ospiti radunati sullo stesso palco per festeggiare l’eredità sconfinata musicale di Lucio Dalla.

L’appuntamento con Dall’Arena Lucio è per sabato 6 maggio in prima serata su Rai 1 alle 21.25 con un cast unico, dall’Arena di Verona. Il concerto non è trasmesso in diretta: si è tenuto infatti lo scorso 2 giugno 2022, per essere trasmesso in televisione per la prima volta il 3 giugno dello stesso anno. Quella di questa sera è dunque una replica.



Conduce Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia: i due che accompagneranno il pubblico alla riscoperta dei brani storici di Lucio Dalla, eseguiti dai migliori esponenti della musica italiana,

Tanti gli ospiti di Dall’Arena Lucio, di seguito l’elenco completo.

Sono loro gli ospiti che, a undici anni dalla sua scomparsa, hanno reso omaggio a Lucio Dalla reinterpretando le sue canzoni. A loro si aggiungono il chitarrista Ricky Portera, collaboratore storico che ha suonato negli album più acclamati del cantautore e, la cantante Iskra Menarini, per venticinque anni al fianco di Lucio Dalla come corista.

Non solo musica: DallArenaLucio sarà l’occasione per scoprire anche aneddoti sulla vita di Lucio Dalla, raccontati da Carlo Conti e da Fiorella Mannoia che si occuperanno di guidare gli spettatori in questo viaggio inedito nella storia della musica.



Gli ospiti di Dall’Arena Lucio

Marco Mengoni

Alessandra Amoroso

Giuliano Sangiorgi

Samuele Bersani

Ron

Il Volo

Tommaso Paradiso

Brunori Sas

La Rappresentante Di Lista

Gigi D’Alessio

Noemi

Ermal Meta

Fabrizio Moro

Marco Masini

Stadio

Francesco Gabbani

Tosca

Pierdavide Carone

Ornella Vanoni

Il Piccolo Coro dell’Antoniano